Кондитеры предупредили о подорожании конфет и вафель

На рынке выросли отпускные цены на кондитерские изделия. Об этом РБК сообщили сразу несколько кондитерских предприятий.

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О грядущем росте цен торговые сети уже уведомили компании «Акульчев» (выпускает под этой маркой венские вафли), «Эссен Продакшн АГ» (конфеты под брендом «35», Cho Ko-Te и др.), а также кондитерская фабрика «Победа».

На существенное повышение цен на продукцию производителей подталкивает подорожание сырья, заявил гендиректор группы «Акульчев» Сергей Акульчев . В настоящее время компания обсуждает повышение цен, оно различается в зависимости от категории, но в среднем составляет от 10%.

У кондитерской фабрики «Победа» отпускные цены в среднем выросли на 3% в сравнении с ценами высокого сезона 2020 года, то есть осени, сообщил ее президент Виталий Муравьев. Вместе с этим себестоимость товаров в связи с подорожанием сырья выросла в среднем на 10%, отметил он.

Акульчев отмечает, что сырье для кондитеров подорожало «катастрофически» — от 25 до 120% за последние полгода. Растут в цене основные ингредиенты, в числе которых мука, масло, яйца, джемы, сахар, указывает он. Так, сахар подорожал на 120%, остальные продукты – на 50%.

Увеличение затрат на сырье в сравнении с 2020 годом составляет на сегодняшний день около 50–70%, отмечает гендиректор «Эссен Продакшн АГ» Леонид Барышев . Что касается масложировой продукции, то она подорожала в годовом выражении на 100%. Какао-порошки стали дороже на 30–40%, сахар — на 100%.

По словам Муравьева, больше всего подорожали какао-продукты, упаковка и сахар. Это обусловлено ростом мировых цен в связи с нехваткой сырья.

Поводов для значительного роста цен на кондитерские изделия нет, заявили в Минсельхозе . По словам представителя министерства, принятые правительством меры по стабилизации цен на продовольствие включают и «сырьевые составляющие для производства кондитерской продукции».