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Российский аналог SWIFT примет 30% трафика к 2023 году

Лера Букина
2 часа назад
Банк России собирается нарастить долю сообщений через российский аналог SWIFT на треть и довести ее до 30% к 2023 году. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на стратегию регулятора по развитию национальной платежной системы.
Российский аналог SWIFT примет 30% трафика к 2023 году
Фото: SWIFTSWIFT
Аналогом SWIFT выступает система передачи финансовых сообщений (СПФС).
Отмечается, что для наращивания числа пользователей национальной системы передачи финансовых сообщений, ЦБ РФ намерен понизить издержки новых участников, в частности, с помощью внедрения технологии прикладных программных интерфейсов (API).
Ожидается, что это поможет расширить возможности интеграции СПФС с другими системами обмена финансовой информацией.
Еще одной приоритетной задачей Банка России является присоединение к системе участников-нерезидентов. Для достижения этой цели необходимо в российском аналоге SWIFT оптимизировать процедуру с помощью внедрения «коробочного» решения.
Сценарий Центробанка является вполне реалистичным с учетом сегодняшней геополитической ситуации, считает вице-президент Росбанка Александр Рахманин. Вместе с этим он считает, что российский аналог пока не может рассматриваться как полноценная альтернатива SWIFT в связи с ограниченным функционалом, не позволяющим переводить денежные средства в страны дальнего зарубежья.
В настоящее время система СПФС может быть альтернативой SWIFT, однако лишь при расчетах российских банков между собой и с организациями в СНГ, отметил исполнительный директор банка «Ренессанс Кредит» Михаил Лейтес.
Если Россия будет принудительно отключена от SWIFT, на обеспечение необходимых мощностей в СПФС потребуется три-четыре года, полагает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Кремль допустил отключение России от западных платежных систем.
Экономика,КБ "Ренессанс Кредит",Росбанк,Центральный банк России,газета "Известия",
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