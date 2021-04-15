Российский аналог SWIFT примет 30% трафика к 2023 году

Банк России
собирается нарастить долю сообщений через российский аналог SWIFT на треть и довести ее до 30% к 2023 году. Об этом пишут
«Известия» со ссылкой на стратегию регулятора по развитию национальной платежной системы.
Аналогом SWIFT выступает система передачи финансовых сообщений (СПФС).
Отмечается, что для наращивания числа пользователей национальной системы передачи финансовых сообщений, ЦБ РФ намерен понизить издержки новых участников, в частности, с помощью внедрения технологии прикладных программных интерфейсов (API).
Ожидается, что это поможет расширить возможности интеграции СПФС с другими системами обмена финансовой информацией.
Еще одной приоритетной задачей Банка России является присоединение к системе участников-нерезидентов. Для достижения этой цели необходимо в российском аналоге SWIFT оптимизировать процедуру с помощью внедрения «коробочного» решения.
Сценарий Центробанка является вполне реалистичным с учетом сегодняшней геополитической ситуации, считает вице-президент Росбанка
Александр Рахманин. Вместе с этим он считает, что российский аналог пока не может рассматриваться как полноценная альтернатива SWIFT в связи с ограниченным функционалом, не позволяющим переводить денежные средства в страны дальнего зарубежья.
В настоящее время система СПФС может быть альтернативой SWIFT, однако лишь при расчетах российских банков между собой и с организациями в СНГ, отметил исполнительный директор банка «Ренессанс Кредит»
Михаил Лейтес.
Если Россия будет принудительно отключена от SWIFT, на обеспечение необходимых мощностей в СПФС потребуется три-четыре года, полагает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что Кремль допустил отключение России от западных платежных систем.