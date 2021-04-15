Глава МИД ФРГ Хайко Маас отверг идею об отказе от проекта «Северный поток-2» в связи с ситуацией на границе Украины и России. Об этом он заявил в интервью телеканалу ARD, передает РИА Новости.

По его словам, прекращение строительства может создать еще большую напряженность.

«Это дискуссия, которую мы уже давно ведем. Позиция правительства всегда была предельна ясная», – заявил Маас.

Он также подчеркнул, что никто не хочет, чтобы конфликт на Украине усугубился.

Глава минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр ранее заявила, что в дальнейшем объемы транспортировки газа по «Северному потоку 2» должны быть поставлены в зависимость от «поведения России».

В последнее время Запад выражает обеспокоенность из-за якобы усиления «агрессивных действий» России на Украине. Вашингтон сообщил об эскалации «российской агрессии» и передвижении российских войск в Крыму и на восточной украинской границе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Это не представляет никакой угрозы и не должно никого волновать, отметил он.