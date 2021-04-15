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ФРГ отвергла отказ от «Севпотока-2» для давления на Россию

Лера Букина
37 минут назад
Глава МИД ФРГ Хайко Маас отверг идею об отказе от проекта «Северный поток-2» в связи с ситуацией на границе Украины и России. Об этом он заявил в интервью телеканалу ARD, передает РИА Новости.
По его словам, прекращение строительства может создать еще большую напряженность.
«Это дискуссия, которую мы уже давно ведем. Позиция правительства всегда была предельна ясная», – заявил Маас.
Он также подчеркнул, что никто не хочет, чтобы конфликт на Украине усугубился.
Глава минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр ранее заявила, что в дальнейшем объемы транспортировки газа по «Северному потоку 2» должны быть поставлены в зависимость от «поведения России».
В последнее время Запад выражает обеспокоенность из-за якобы усиления «агрессивных действий» России на Украине. Вашингтон сообщил об эскалации «российской агрессии» и передвижении российских войск в Крыму и на восточной украинской границе.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Это не представляет никакой угрозы и не должно никого волновать, отметил он.
Ранее «Рамблер» сообщал, что немецкие экологи подали иск против «Северного потока-2».
Экономика,Видео,Дмитрий Песков,Министерство обороны,МИД,РИА Новости,
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