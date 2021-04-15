Глава минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр ранее заявила, что в дальнейшем объемы транспортировки газа по «Северному потоку 2» должны быть поставлены в зависимость от «поведения России».
В последнее время Запад выражает обеспокоенность из-за якобы усиления «агрессивных действий» России на Украине. Вашингтон сообщил об эскалации «российской агрессии» и передвижении российских войск в Крыму и на восточной украинской границе.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Это не представляет никакой угрозы и не должно никого волновать, отметил он.
Ранее «Рамблер» сообщал, что немецкие экологи подали иск против «Северного потока-2».