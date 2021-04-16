Введение ограничений на экспорт ряда нефтепродуктов обсуждается в кабмине для стабилизации на внутреннем рынке РФ, Минэнерго готово поддержать это предложение. Об этом заявил журналистам вице-премьер Александр Новак

"Сейчас это обсуждается в правительстве, Минэнерго в принципе готово поддержать такое предложение на какой-то ограниченный период. В ближайшее время, я думаю, мы определимся по этому вопросу. В принципе, чтобы стабилизировать рынок, это можно было бы сделать, но окончательное решение будет за правительством", - сказал он.

Введение ограничений на экспорт нефтепродуктов для стабилизации ситуации на топливном рынке России является крайней мерой. Об этом заявил журналистам замглавы ФАС Виталий Королев на полях практического семинара "Стратегические цели развития тарифного регулирования в Российской Федерации".

"Мы считаем, что [введение ограничений] на экспорт [нефтепродуктов], - это крайняя мера. Надо сначала старатся другими методами действовать", - сказал он.

По словам Королева, среди дальнейших мер по регулированию топливного рынка можно рассмотреть целесообразность введения сезонных коэффициентов к объему продаж на бирже.

Ранее Королев заявлял, что комплекс принятых правительством РФ мер по регулированию топливного рынка позволит стабилизировать цены на нефтепродукты и положительно повлияет на рынок.

Идея ограничить экспорт нефти и нефтепродуктов звучит часто в ситуации нестабильности на внутреннем рынке топлива. Так, в 2018 году российское правительство грозило ввести ограничения на вывоз топлива, если нефтяники не смогут добровольно нарастить предложение внутри страны.

Дестабилизация ситуации происходит, как правило, на фоне роста экспортной альтернативы, когда цены на нефтепродукты за рубежом выше, чем на внутреннем рынке. Цены на бензин в России растут с конца 2020 года, но в марте 2021 года правительство уже приняло ряд мер, в результате которых запасы топлива в стране удалось нарастить выше нормы уже к концу апреля. Кроме того, Минфин и Минэнерго скорректировали формулу демпфера, по которому компенсации нефтяникам за сдерживание цен на топливо будут увеличены.

Правительство России в рамках демпфера намерено увеличить с 40 млрд до 60 млрд рублей компенсации нефтяным компаниям за сдерживание цен на бензин. Об этом со ссылкой на свои источники пишет газета «Коммерсант».

Минэнерго и Минфин договорились о снижении индикативной цены на бензин с 1 мая в формуле демпфера не на 2,7 тыс. рублей, а на 4 тыс. рублей за тонну. Такое решение, по данным источников, было принято на фоне ослабления курса рубля.

Издание напомнило, что от уровня индикативных цен зависит размер выделяемой нефтеперерабатывающим заводам субсидии за поставки на внутренний рынок. Чем она ниже реальной экспортной цены, тем больше выплат получают нефтяники.

При этом половину расходов на изменения демпфера Минэнерго и Минфин намерены компенсировать за счет повышения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Однако пока неизвестно, когда именно он будет повышен, а также, каким образом это произойдет, отмечает газета.

В правительстве задумались над новым способом борьбы с ростом цен на бензин, так как действующие меры не работают. Уже несколько недель идет обсуждение ограничения экспорта топлива, сообщает VTimes со ссылкой на свои источники.

По мнению Артемьева, борьба с экспортом «отдельных нефтепродуктов и их компонентов» защитит внутренний рынок от давления. Нынешнее увеличение объема продаж бензина на бирже с 10 до 11 процентов слабо повлияло на ценовую ситуацию, поэтому чиновник опасается, что весной стоимость топлива продолжит расти выше инфляции. Дополнительным поводом станет начало на части нефтеперерабатывающих заводов планового ремонта.

По мнению Аркуши, идея Артемьева позволит перенаправить на внутренний рынок до 10 тысяч тонн бензина, что снизит оптовые цены. В то же время сотрудник крупной нефтяной компании утверждает, что ограничение экспорта приведет не к падению цен, а к снижению производства, так как прибыль от переработки нефти у НПЗ практически на нуле.

Аналитик Reuters Максим Назаров согласен с последним доводом, указывая, что такая мера в итоге приведет к сокращению переработки. А это значит, что речь пойдет уже не о высоких ценах, а о дефиците.

В настоящее время цены на бензин в России в пересчете на доллары остаются одними из самых низких в мире и в последние годы они растут на АЗС немного меньше общего уровня инфляции по стране. Об этом 7 апреля заявил директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Слава Демченко на вебинаре «Мировой и российский нефтегазовый сектор: после пандемии».

«Цены на бензин в России в последние годы росли даже немного меньше инфляции. И уровень цен на бензин в России и сейчас находится, скорее, на уровне цен в тех странах, где они минимальны. По крайней мере если смотреть в долларах», — приводит его слова ТАСС.

Также Демченко отметил, что корректировка формулы демпфирующего механизма, являющегося одной из мер правительства по стабилизации рынка нефтепродуктов, не будет способствовать уменьшению продаж топлива на внутреннем российском рынке и позитивным образом скажется на прибыли нефтяных компаний в РФ.

При этом демпфирующий механизм начнет работать в российской нефтяной отрасли с 1 мая текущего года, он предназначен для предотвращения роста цен на российском оптовом и розничном рынке нефтепродуктов.

«Парламентарий запросил данные, подтверждающие увеличение объемов продукции переработки в структуре топливного рынка, количественную оценку вклада демпфера в стабилизацию цен на топливо и данные о наличии „сверхприбыли“ нефтяных компаний», — пишут «Известия» со ссылкой на документ.

Кроме того, Щапов хочет получить информацию о расчетах по прогнозам роста розничных цен в отсутствие демпфирующей надбавки и узнать, сколько денег перечислили нефтяные компании по демпферу в федеральный бюджет.

В парламенте сообщили, что, если министерства не представят доказательств эффективности демпфера, в Госдуму могут внести законопроект об его отмене. Депутаты собираются заменить его на наиболее эффективный механизм по сдерживанию цен на топливо.

Подорожание топлива в России в этом году могло быть связано с морозами. Так объяснила рост цен Федеральная антимонопольная служба.

Объяснение содержится в письме ФАС, адресованном гендиректору АО «Осколнефтеснаб» Александру Масалитину. В нём говорится, что подорожание нефтепродуктов было вызвано резким понижением температур этой зимой, ссылаются на документ «Известия».

Подписано письмо начальником управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Арменом Ханяном . По мнению Ханяна, подорожание в январе–марте бензина АИ-92 в опте на 8,5% вызвано ростом экспортных цен на нефтепродукты. К тому же оказали влияние снижение предложения топлива на бирже, соглашение ОПЕК+ и рост мировых цен на него.

Гендиректор Александр Масалитин, которому было направлено письмо, в свою очередь заявил, что он не согласен с доводами ФАС о подорожании топлива. По его мнению, многие АЗМ на данный момент вынуждены работать в убыток и существует большой риск их разорения.

Иронично отнёсся к аргументу о понижении температур и зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надёжный партнер» Дмитрий Гусев . По его словам, о понижении температур странно слышать на фоне разговоров о всеобщем глобальном потеплении.

Прогнозируемый рост розничных цен на топливо в 2021 году будет происходить равномерно в течение года и не должен превысить уровень ожидаемой инфляции, говорится в заявлении пресс-службы Минэнерго о ситуации на топливном рынке в начале года.

"Сейчас на рынке продолжается восстановление спроса на автомобильный бензин, что в рамках обычной рыночной ситуации влияет на динамику цен на бензин в оптовом сегменте. Это можно охарактеризовать как сезонный рост спроса, ежегодно наблюдаемый из-за перехода в новый год и связанный с началом закупок топлива после новогодних праздников", - сказано в сообщении.

Ранее Росстат опубликовал статистику, по которой с начала года средние розничные цены на бензин выросли на 21 копейку (0,4%), а дизельное топливо подорожало на 10 копеек (0,1%). Наибольший рост пришелся на бензин марки АИ98 - на 35 копеек.

В Минэнерго отметили, что за ситуацией на рынке внимательно следят. Отслеживается работа демпферного механизма, который обеспечивает эффективное сглаживание влияния на отечественную перерабатывающую промышленность мировых цен на нефть и позволяет поддерживать цены на моторные топлива в России "относительно стабильными".

Также продолжается еженедельный мониторинг производства и отгрузок топлива на внутренний рынок, чтобы не допустить возникновения дефицита моторного топлива на отечественных АЗС, подчеркнули в ведомстве.