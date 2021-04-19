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Накопленные за пандемию запасы нефти иссякли

Лера Букина
34 минуты назад
Избыток запасов нефти, накопленный на фоне пандемии и ее экономических последствий, почти исчез. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Международного энергетического агентства (МЭА).
Накопленные за пандемию запасы нефти иссякли
Фото: ReutersReuters
По состоянию на февраль в хранилищах было меньше одной пятой части от накопленных объемов топлива. После этого остатки уменьшились еще больше.
Согласно данным МЭА, в июле 2020 года на пике в хранилищах по всему миру образовалось на 249 млн баррелей больше среднего значения за 2015–2019 годы, а в феврале 2021-го объем этого излишка сократился до 57 млн баррелей.
Также отмечается, что увеличение потребления топлива обусловлено восстановлением спроса и ростом цен на нефть.
По данным Лондонской биржи ICE, нефть Brent 16 апреля была на уровне $66,7. Bloomberg пишет, что Россия, Саудовская Аравия и ОПЕК смогли поддержать освобождение хранилищ плавным смягчением ограничений на добычу.
Остатки накопленных в пандемию запасов практически целиком сосредоточены в КНР, указал руководитель исследований рынка природных ресурсов Эд Морзе. Что касается запасов в хранилищах США, то они почти иссякли, сократившись до 1,28 млрд баррелей, до уровня, который был отмечен до пандемии, сообщает издание, ссылаясь на данные Управления энергетической информации США.
Также Bloomberg сообщает, что на прошлой неделе запасы на Восточном побережье США сократились до самого низкого уровня за последние 30 лет.
Отмечается, что уменьшаются и запасы нефти, размещенные в танкерах. За последние две недели они сократились на 27%, до 50,7 млн баррелей, подсчитали аналитики IHS Markit Йен Лин Сонг и Фотиоса Катсуласа.
Запасы нефти во второй половине 2021 года будут сокращаться на 2,2 млн баррелей в сутки, в результате чего стоимость нефти Brent может вырасти до $74 за баррель, отмечает агентство.
Ранее «Рамблер» сообщал, что мировые цены на нефть могут упасть до $10 за баррель.
Экономика,IHS,ОПЕК,Bloomberg,
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