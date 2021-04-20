Мир столкнулся с угрозой дефицита нефти

Цена на нефть достигла 68 долларов за баррель. Рост стоимости обусловлен повышением спроса на энергоресурсы и сокращением запасов, которые накопились в хранилищах во время пандемии коронавируса.
Летом прошлого года мировой избыток запасов нефти достигал 250 млн баррелей. Сейчас запасы сырья сократились практически в 5 раз - до 55 млн баррелей.
Кроме того, из-за резкого увеличения спроса на восточном побережье США объемы ресурсов достигли 30-летнего минимума, а остаток сырья в стоящих в местных портах танкерах упал почти до 25%.
Эксперты считают, что к лету накопленный в пандемию запас полностью исчерпается. По словам эксперта Центра стратегических разработок Сергея Колобанова, доподлинно оценить остававшиеся запасы сырья невозможно, потому что подсчеты в каждом из добывающих регионов ведут разные организации. Китай вообще не озвучивает свои запасы, и о них специалистам приходится судить по косвенным признакам.
Ранее, как писал «Рамблер», аналитики банка Goldman Sachs назвали медь новой нефтью. Аналитики ожидают, что цены на медь вырастут по мере ускорения перехода к зеленой энергии и сокращения поставок металла.