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Мир столкнулся с угрозой дефицита нефти

Вероника Полынина
56 минут назад
Мировые цены на нефть растут из-за наметившегося дефицита топлива, пишет «Московский комсомолец».
Цена на нефть достигла 68 долларов за баррель. Рост стоимости обусловлен повышением спроса на энергоресурсы и сокращением запасов, которые накопились в хранилищах во время пандемии коронавируса.
По оценке Международного энергетического агентства (МЭА), спрос на сырье к середине 2021 года достигнет 97 млн баррелей в сутки, что окажется примерно на 6 млн баррелей больше, чем в 2020 году.
Летом прошлого года мировой избыток запасов нефти достигал 250 млн баррелей. Сейчас запасы сырья сократились практически в 5 раз - до 55 млн баррелей.
Кроме того, из-за резкого увеличения спроса на восточном побережье США объемы ресурсов достигли 30-летнего минимума, а остаток сырья в стоящих в местных портах танкерах упал почти до 25%.
Эксперты считают, что к лету накопленный в пандемию запас полностью исчерпается. По словам эксперта Центра стратегических разработок Сергея Колобанова, доподлинно оценить остававшиеся запасы сырья невозможно, потому что подсчеты в каждом из добывающих регионов ведут разные организации. Китай вообще не озвучивает свои запасы, и о них специалистам приходится судить по косвенным признакам.
Ранее, как писал «Рамблер», аналитики банка Goldman Sachs назвали медь новой нефтью. Аналитики ожидают, что цены на медь вырастут по мере ускорения перехода к зеленой энергии и сокращения поставок металла.
Экономика,Видео,Международное энергетическое агентство,Московский комсомолец,
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