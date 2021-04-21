Реализация инициатив Путина обойдется бюджету в ₽400 млрд

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о наличии необходимых ресурсов на осуществление социальных инициатив президента России Владимира Путина , с которыми он выступил в рамках послания Федеральному собранию. Об этом сообщает ТАСС.

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«Все озвученные инициативы просчитаны, на них есть необходимые ресурсы», – цитирует агентство министра.

По его словам, кабмин потратит около 400 млрд рублей на социальные инициативы в течение двух лет.

Силуанов заверил, что расходы бюджета на новые социальные инициативы не несут инфляционных рисков.

«Это все будет делаться в рамках тех средств, которые есть в бюджете, без каких-либо дополнительных инструментов привлечения средств на рынке», – сказал глава Минфина.

Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) и инфраструктурные кредиты будут работать на все регионы страны.

Силуанов заявил, что средства из ФНБ будут вкладывать в инфраструктурные проекты. Речь идет о дорожном строительстве, коммуникациях и жилищном строительстве.

Это позволит создать новые рабочие места и внесет вклад в экономический рост, отметил министр финансов.