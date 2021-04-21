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Реализация инициатив Путина обойдется бюджету в ₽400 млрд

Лера Букина
1 час назад
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о наличии необходимых ресурсов на осуществление социальных инициатив президента России Владимира Путина, с которыми он выступил в рамках послания Федеральному собранию. Об этом сообщает ТАСС.
Реализация инициатив Путина обойдется бюджету в ₽400 млрд
Фото: ТАССТАСС
«Все озвученные инициативы просчитаны, на них есть необходимые ресурсы», – цитирует агентство министра.
По его словам, кабмин потратит около 400 млрд рублей на социальные инициативы в течение двух лет.
Силуанов заверил, что расходы бюджета на новые социальные инициативы не несут инфляционных рисков.
«Это все будет делаться в рамках тех средств, которые есть в бюджете, без каких-либо дополнительных инструментов привлечения средств на рынке», – сказал глава Минфина.
Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) и инфраструктурные кредиты будут работать на все регионы страны.
Силуанов заявил, что средства из ФНБ будут вкладывать в инфраструктурные проекты. Речь идет о дорожном строительстве, коммуникациях и жилищном строительстве.
Это позволит создать новые рабочие места и внесет вклад в экономический рост, отметил министр финансов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что 17 регионов завершили квартал с дефицитом бюджета.
Экономика,Антон Силуанов,Владимир Путин,Фонд национального благосостояния,Минфин,
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