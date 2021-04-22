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В России установлен рекорд по потреблению свинины

Лера Букина
1 час назад
В 2020 году потребление свинины в России достигло 27 кг на человека, что является самым большим показателем за последние 30 лет. Об этом пишет РБК со ссылкой на отчет, подготовленный Центром отраслевой экспертизы Россельхозбанка.
В России установлен рекорд по потреблению свинины
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Отмечается, что в 2020 году потребление свинины составило 4,08 млн т, что на 4% превышает результат 2019 года. В 2020 году потребление на одного человека равнялось в среднем 26,6 кг, в 2018 году— 25,5 кг.
Рост потребления свинины выявили и в группе «Русагро», третьего по величине производителя этого вида мяса. Согласно годовому отчету компании, потребление свинины достигло 28 кг на одного человека.
На рост потребления повлияло расширение производства, говорится в отчете «Русагро».
Спрос на свинину резко вырос в мае 2020 года, заявил гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. Он называет это «ковидным сюрпризом». По мнению Ковалева, это обусловлено отсутствием поездок за границу и ограничением внутреннего туризма: часть граждан не тратила средства на отпуск, уменьшала траты на одежду и некоторые другие расходы. Также с мая по октябрь 2020 года была хорошая погода, что влечет за собой увеличение спроса на свинину.
В 2021 году потребление свинины увеличится еще на 3% по отношению к 2020 году, считают в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка.
По словам Ковалева, производство свинины вырастет. Если в 2020 году это были 4,3 млн т (в убойном весе), то в текущем году на 4–5% больше.
В связи с удовлетворенным спросом и реализацией задач импортозамещения внутреннее потребление перестанет быть столь эффективным драйвером отрасли свиноводства, каким оно было пять-десять лет назад, полагает руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.
Также отмечается, что в 2020 году импорт свинины уменьшился в десять раз, до 8,3 тыс. т, против 91 тыс. т годом ранее, доля импортной свинины в России сократилась почти до нуля. В Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка прогнозируют, что при благоприятном эпизоотическом положении экспорт свинины по итогам 2021 года достигнет рекордных 250 тыс. т.
Ранее «Рамблер» сообщал, что цены производителей на мясо птицы стали падать.
Экономика,Андрей Дальнов,Юрий Ковалев,Русагро,Россельхозбанк,РБК,
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