В России установлен рекорд по потреблению свинины

В 2020 году потребление свинины в России достигло 27 кг на человека, что является самым большим показателем за последние 30 лет. Об этом пишет РБК со ссылкой на отчет, подготовленный Центром отраслевой экспертизы Россельхозбанка

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Отмечается, что в 2020 году потребление свинины составило 4,08 млн т, что на 4% превышает результат 2019 года. В 2020 году потребление на одного человека равнялось в среднем 26,6 кг, в 2018 году— 25,5 кг.

Рост потребления свинины выявили и в группе «Русагро» , третьего по величине производителя этого вида мяса. Согласно годовому отчету компании, потребление свинины достигло 28 кг на одного человека.

На рост потребления повлияло расширение производства, говорится в отчете «Русагро».

Спрос на свинину резко вырос в мае 2020 года, заявил гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев . Он называет это «ковидным сюрпризом». По мнению Ковалева, это обусловлено отсутствием поездок за границу и ограничением внутреннего туризма: часть граждан не тратила средства на отпуск, уменьшала траты на одежду и некоторые другие расходы. Также с мая по октябрь 2020 года была хорошая погода, что влечет за собой увеличение спроса на свинину.

В 2021 году потребление свинины увеличится еще на 3% по отношению к 2020 году, считают в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

По словам Ковалева, производство свинины вырастет. Если в 2020 году это были 4,3 млн т (в убойном весе), то в текущем году на 4–5% больше.

В связи с удовлетворенным спросом и реализацией задач импортозамещения внутреннее потребление перестанет быть столь эффективным драйвером отрасли свиноводства, каким оно было пять-десять лет назад, полагает руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов

Также отмечается, что в 2020 году импорт свинины уменьшился в десять раз, до 8,3 тыс. т, против 91 тыс. т годом ранее, доля импортной свинины в России сократилась почти до нуля. В Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка прогнозируют, что при благоприятном эпизоотическом положении экспорт свинины по итогам 2021 года достигнет рекордных 250 тыс. т.