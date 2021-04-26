К строительству БАМа предложили привлечь заключенных

В правительстве обсуждается вопрос привлечения осужденных к строительству инфраструктурных объектов БАМа (Байкало-Амурской магистрали) и Транссиба. Об этом «Коммерсанту» рассказали четыре источника.

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Как отмечается, на стройке, которая должна продлиться до 2030 года, столкнулись с острой нехваткой кадров. Это обусловлено масштабом работ и нехваткой мигрантов на фоне пандемии.

В законе прописано, что лица, отбывающие наказание, могут участвовать в работах и в исправительном учреждении, и за его пределами, заявил партнер юрфирмы « Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов

Согласно закону «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» заключенных могут привлекать к оплачиваемому труду на объектах организаций любых организационно-правовых форм, которые расположены как на территориях учреждений, исполняющих наказания, так и вне их, но при условии обеспечения их изоляции и охраны, заявила Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай.

По ее словам, привлекать их могут на основании соответствующих договоров. Не оплачиваться может только работа по благоустройству исправительных учреждений и прилегающих территорий.

Однако есть работа, к которой осужденных нельзя допускать. Речь, в частности, идет о работе в административных зданиях, где хранятся служебная документация или специальные технические средства, работе ночными сторожами на удаленных объектах, работе водителями оперативных машин.

По словам юриста, для того, чтобы обеспечить соблюдение нормативных условий привлечения осужденных, могут «потребоваться значительные материальные ресурсы».