Минэнерго должно подготовить проекты актов об установлении временного экспорта «отдельных видов нефтепродуктов». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Александра Новака от 21 апреля.

Как выяснило издание, правительство намерено включить бензин в список важных для внутреннего рынка товаров, «в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта».

Белый дом в апреле затронул вопрос введения сезонного эмбарго на экспорт бензина, чтобы не допустить роста цен на топливо в периоды повышения спроса.

России в марте, по предварительным оценкам, удалось экспортировать 73,4 тысячи тонн бензина в Киргизию, 7,6 тысячи тонн - в Белоруссию и 0,3 тысячи тонн - в Казахстан, суммарно это 20% от всего экспорта бензина, отметила Анна Лишневецкая из «Петромаркета».

При введении ограничений на экспорт автобензина во всех направлениях, кроме стран ЕАЭС , «под запрет» попадут около 200–400 тысяч тонн продукта в месяц.

Под удар от ограничений экспорта попадут НПЗ, которые регулярно отгружают значительные объемы автобензина в Европу: Киришский, Антипинский, Нижегородский НПЗ ЛУКОЙЛа

Доля экспорта Киришского НПЗ — около 35%, объем в среднем 140 тысяч тонн в месяц, завод экспортирует почти весь выпускаемый бензин АИ-92 в Европу через порт Усть-Луга, указывает Лишневецкая. Из-за ограничения на экспорт ожидается существенное падение оптовых цен, поскольку предложение бензина на внутреннем рынке увеличится на 200–400 тысяч тонн, а это 7–14% от текущего спроса.

Как отмечается, при слишком существенном снижении цен на бензин внутри страны компании сократят переработку.

По оценки Лишневецкой, для всей отрасли потери от экспорта нафты вместо автобензина могут оцениваться в 1,3–2,6 млрд рублей в месяц. Она считает, что регулятор может прибегнуть к дополнительным рычагам воздействия на НПЗ, не допуская сокращения выпуска бензина.

Так, по мнению эксперта, если переработка нефти для российских НПЗ будет убыточной, она начнет понижаться до уровня, который позволит сбалансировать спрос и предложение автобензина на внутреннем рынке.