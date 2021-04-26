Россия попала в топ-5 стран-лидеров по военным расходам

Военные расходы в мире в 2020 году достигли почти $2 триллионов, что на 2,6% превышает показатели предыдущего года. Об этом свидетельствуют опубликованные ежегодные данные по тенденциям затрат в военной сфере Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

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Россия вошла в пятерку стран с крупнейшими военными расходами.

«В 2020 году мировые военные расходы увеличились на 2,6%, при этом показатели мирового валового внутреннего продукта (ВВП) сократились на 4,4%, в основном из-за экономических последствий пандемии COVID-19», — сказано в отчете.

SIPRI отмечает, что военные расходы в общей сложности достигли 2,4% от мирового ВВП, тогда как в 2019 году они составили 2,2%.

В пятерке стран с крупнейшими военными расходами в мире в 2020 году оказались США, Китай, Индия, Россия и Великобритания, на которые приходились 62% мировых военных расходов.

Страной с наиболее высокими ежегодными военными расходами остаются США. Отмечается, что в 2020 году расходы США увеличились на 4,4%, составив $778 миллиарда. На них приходилось 39% глобального показателя.

На втором и третьем местах – Китай и Индия. Военные расходы Китая за 2020 год выросли на 1,9%, составив $252 миллиарда. Военные расходы Индии в 2020 году оцениваются в $72,9 миллиарда.

В SIPRI узнали, что военные расходы России в 2020 году достигли $61,7 миллиарда, что демонстрирует рост на 2,5% по отношению к предыдущему году.

Важно заметить, что фактические военные расходы России в 2020 году были на 6,6% ниже ее первоначального военного бюджета.

Великобритания замыкает пятерку лидеров, ее расходы на вооружение в 2020 году достигли $59,2 миллиарда, что на 2,9% выше, чем 2019 году.

Существенное увеличение военных расходов зафиксировано в 2020 году также в странах НАТО . В докладе сказано, что практически все государства-члены НАТО нарастили свои военные расходы в прошлом году. В итоге 12 стран-членов организации потратили на вооружение около 2 или более процентов своего ВВП.