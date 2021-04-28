Банк России ожидает, что объем оборота наличных средств в России сократится в 2021 году. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на регулятор.

В 2020 году объем «кэша» в экономике резко увеличился - на 2,8 трлн, составив 13,4 трлн рублей. Это обусловлено, в частности, пандемией и ее последствиями.

ЦБ прогнозирует постепенный возврат части наличных средств в банки, однако допускает, что данный процесс займет годы.

На возвращение средств в банки будут влиять увеличивающиеся ставки по вкладам, полагает директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. Он прогнозирует, что россияне начнут активно открывать новые депозиты и накопительные счета при доходности выше 7%.

На объем наличности также будут влиять такие факторы, как уровень развития системы быстрых переводов, совершенствование способов онлайн-оплаты, внедрение цифрового рубля, потребность туристов в наличных на фоне открытия границ и другие, отмечает Бородулин.

Повышение ставок должно повлечь за собой снижение объема наличных в обращении в 2021–2022 годах, считает доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев. По его словам, к концу года из оборота уйдут 2 трлн рублей из объема наличных в 13,4 трлн рублей, который был в начале января.

Бородулин сомневается в том, что оборот наличных в 2021 году значительно уменьшится, даже несмотря на повышение ставок по вкладам в банках.