Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Россияне выступили за сохранение наличных

Лера Букина
2 часа назад
Лишь каждый пятый россиянин верит, что об использовании наличных можно будет забыть через 10 лет. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на исследование банка «Открытие».
Россияне выступили за сохранение наличных
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Согласно данным Банка России, доля безналичных платежей в розничном обороте по итогам 2020 года в России достигла 70,3%. Сейчас в обращении находится 12,5 триллиона рублей наличных.
«Сторонников сохранения наличных денег через 10 лет оказалось 81%. По мнению 42% россиян, упразднять наличные не надо, поскольку у людей должна быть возможность выбора. Еще 39% россиян полагают, что наличные не исчезнут, поскольку не во всем мире будет возможность обойтись без их использования», — узнали эксперты.
Треть участников (34%) придерживается мнения, что банковские карты через 10 лет не уйдут из оборота, поскольку не везде будет возможность расплачиваться гаджетом. Такой точки зрения придерживаются в большей степени на Дальнем Востоке (38%), а также в Сибирском и Центральном федеральном округах (по 37%). Еще 22% респондентов считают, что банковским картам потребуется больше 10 лет для того, чтобы исчезнуть.
Вместе с тем 30% россиян считают, что карты через 10 лет сохранятся лишь для подстраховки.
Только 14% опрошенных верят, что карты полностью исчезнут к 2030 году, потому как оплата гаджетами является более удобной.
Лишь 14% респондентов считают, что через 10 лет все расчеты будут производиться цифровой валютой.
Ранее «Рамблер» сообщал, что число россиян, которые используют наличные средства, в связи с пандемией коронавируса уменьшилось почти в два раза, однако увеличилось количество граждан, впервые попробовавших цифровой банкинг.
Личный счет,Ханты-Мансийский банк "Открытие",
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители