Россияне выступили за сохранение наличных

Лишь каждый пятый россиянин верит, что об использовании наличных можно будет забыть через 10 лет. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на исследование банка «Открытие»

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Согласно данным Банка России, доля безналичных платежей в розничном обороте по итогам 2020 года в России достигла 70,3%. Сейчас в обращении находится 12,5 триллиона рублей наличных.

«Сторонников сохранения наличных денег через 10 лет оказалось 81%. По мнению 42% россиян, упразднять наличные не надо, поскольку у людей должна быть возможность выбора. Еще 39% россиян полагают, что наличные не исчезнут, поскольку не во всем мире будет возможность обойтись без их использования», — узнали эксперты.

Треть участников (34%) придерживается мнения, что банковские карты через 10 лет не уйдут из оборота, поскольку не везде будет возможность расплачиваться гаджетом. Такой точки зрения придерживаются в большей степени на Дальнем Востоке (38%), а также в Сибирском и Центральном федеральном округах (по 37%). Еще 22% респондентов считают, что банковским картам потребуется больше 10 лет для того, чтобы исчезнуть.

Вместе с тем 30% россиян считают, что карты через 10 лет сохранятся лишь для подстраховки.

Только 14% опрошенных верят, что карты полностью исчезнут к 2030 году, потому как оплата гаджетами является более удобной.

Лишь 14% респондентов считают, что через 10 лет все расчеты будут производиться цифровой валютой.