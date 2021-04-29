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Данкверт призвал бороться с «челночным» ввозом «санкционки»

Лера Букина
43 минуты назад
С «челночным» ввозом в Россию санкционных сыров и колбас необходимо бороться, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в ходе интервью программе «Поздняков» на НТВ.
Данкверт призвал бороться с «челночным» ввозом «санкционки»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Сыры, колбасы итальянские начали челночно возить, и с этим уже нужно бороться нашим коллегам, потому что это в магазинах, потому что это с точки зрения проверки очень просто», – заявил он.
По словам Данкверта, проблема относительно ввоза санкционных товаров почти решена с Белоруссией, теперь необходимо урегулировать вопрос с Казахстаном.
Также он заявил, что в 2021 году в ходе проверок продуктов в бюджетных организациях было найдено меньше фальсификата, чем в 2020 году.
Напомним, Россия в августе 2014 года ввела запрет на импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Россия нарастила закупки сыров и сахара.
Экономика,Сергей Данкверт,Россельхознадзор,НТВ,
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