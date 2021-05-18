Аграрии: Низкий урожай спровоцирует рост цен на хлеб

Аграрии Ставропольского края заявили о существенном подорожании минеральных удобрений, необходимых для проведения осеннего сева озимых в 2021 году. Об этом пишет РБК.

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В частности, региональное отделение общероссийской общественной организации «Деловая Россия» обратилось к полпреду президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрию Чайке с просьбой обсудить вопрос о фиксированных ценах на удобрения в 2021 году. В письме указано, что цены следует зафиксировать с ростом не более 10% к июню 2020 года.

Наибольшая статья расходов в ходе проведения озимого сева — минеральные удобрения, в частности, аммофос, отмечает в письме председатель ее ставропольского отделения Денис Слинько.

По его словам, в настоящее время биржевые расценки на аммофос повысились в сравнении с таким же периодом 2020 года более чем на 75%. В итоге лишь на закупку аммофоса аграриям Ставрополья потребуется дополнительно более 4 млрд рублей.

При отказе от заморозке цен на удобрения аграрии будут вынуждены «значительно сократить применение удобрений и, возможно, посевные площади, что приведет к недобору зерна озимых культур в 2022 году», указал ставропольское отделение «Деловой России».

Ситуация может повлиять как на сокращение объемов производства, так и на повышение цен на социально значимые продукты питания, указывает Слинько в письме.

Как отмечается, под ценовой удар могут попасть мука и хлебобулочные изделия.