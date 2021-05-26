ЦБ отказался считать «дыру» в валютном балансе проблемой

Системной проблемы, связанной с образованием рекордной дыры в валютном балансе банков, не наблюдается. Об этом РБК заявил представитель Банка России

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«Системной проблемы не наблюдается. Общий объем валютной ликвидности на 1 мая составил $48,5 млрд, чего достаточно для покрытия около трети валютных средств корпоративных клиентов, или 15% всех валютных обязательств. Это комфортный уровень с учетом того, что в последние годы не наблюдается большой волатильности валютных остатков», — сообщил он.

По словам представителя ЦБ, банкам доступен дополнительный объем валютной ликвидности за счет свопов или покупки валюты на рынке.

Открытая валютная позиция на балансе банков выросла в связи с ростом валютных обязательств при отстающей динамике валютных активов, отметил управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов.

Разрыв между валютными пассивами и активами банков наблюдается с конца 2020 года, заявил управляющий директор « Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин . Он постепенно растет, подчеркивает он.

Говорить об образовании рекордной дыры в валютном балансе банков не стоит, считает Сусин. По его словам, банки могут хеджировать открытую валютную позицию за счет операций с производными инструментами, в частности, свопами. Такие сделки не оказывают влияния на балансы банков, добавил он.

Называть данную дельту дырой некорректно, отмечает Беликов. По его словам, она не отражает потери, вывод активов и прочее.