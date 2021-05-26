Всемирный банк предложил России способ сократить бедность

Российское правительство
намерено сократить уровень бедности в стране до 6,6% к 2030 году, однако при сохранении сегодняшних условий данная задача «остается недостижимой». Об этом заявили во Всемирном банке
(ВБ), пишет
РБК.
Маловероятно, что этой цели можно достигнуть, если не прибегнуть к реформированию системы помощи малоимущим или к существенному ускорению экономического роста, сообщил главный экономист ВБ по России Апурва Санги.
Согласно новому докладу ВБ об экономике России, та система социальной помощи, которая сегодня действует в стране, является дорогой, но недостаточно эффективной.
Институтом была предложена новая национальная программа борьбы с бедностью в России – более экономная и более результативная.
Там считают целесообразным введение гарантированного минимального дохода. В отличие от базового дохода, который полагается всем без исключения, в данном случае подразумеваются выплаты гражданам, которые живут за чертой бедности.
В 2021 году уровень бедности может сократиться до 11,4%, прогнозируют в ВБ. Базовый прогноз организации предполагает рост ВВП России в 2021 году на 3,2%.
Стоимость альтернативной программы может составить лишь 0,33% ВВП. Предложено ее создание на базе текущей программы социального контракта. Но для того, чтобы добиться эффективности, необходимо обеспечить ее адресность, считают в ВБ.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что председатель Счетной палаты Алексей Кудрин
предложил для борьбы с бедностью сделать социальную поддержку более адресной, в частности, ввести имущественный ценз.