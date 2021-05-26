Всемирный банк предложил России способ сократить бедность

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Маловероятно, что этой цели можно достигнуть, если не прибегнуть к реформированию системы помощи малоимущим или к существенному ускорению экономического роста, сообщил главный экономист ВБ по России Апурва Санги.

Согласно новому докладу ВБ об экономике России, та система социальной помощи, которая сегодня действует в стране, является дорогой, но недостаточно эффективной.

Институтом была предложена новая национальная программа борьбы с бедностью в России – более экономная и более результативная.

Там считают целесообразным введение гарантированного минимального дохода. В отличие от базового дохода, который полагается всем без исключения, в данном случае подразумеваются выплаты гражданам, которые живут за чертой бедности.

В 2021 году уровень бедности может сократиться до 11,4%, прогнозируют в ВБ. Базовый прогноз организации предполагает рост ВВП России в 2021 году на 3,2%.