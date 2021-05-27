СП сообщила о провале приватизации госактивов

План приватизации государственного имущества на 2017–2019 годы был реализован лишь на четверть. Об этом пишет РБК со ссылкой на отчет Счетной палаты , посвященный анализу выполнения приватизационного плана.

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Как отмечается, данный показатель является историческим минимумом.

Что касается приватизации долей государства в акционерных обществах и ООО, то в данной части план исполнен на 25%.

Всего было запланировано приватизировать девять пакетов акций крупнейших компаний, однако удалось реализовать лишь один — 100% в производственном объединении «Кристалл», крупнейшем производителе бриллиантов в России.

В Счетной палате данную тенденцию связывают, в частности, с «формальным подходом» к составлению приватизационного плана.

Аудиторы также сошлись во мнении, что агенты, занимающиеся продажей госсобственности по договорам с Росимуществом , работают неэффективно.

Также там отмечают, что существенную часть объектов они реализуют на так называемых «вторичных торгах» — через публичное предложение и без объявления стоимости. В действительности же это значительный дисконт в сравнении с оценкой рыночной цены госактива, считают аудиторы.

Также, как отмечается, агенты не выставили на торги примерно пятую часть казенных объектов из приватизационного плана.

Счетная палата также делает акцент на слабом уровне координации участников процедур приватизации, а также на недостаточном информационном обеспечении.

Еще одной проблемой в сфере приватизации, указанной в отчете, является ненадлежащая предпродажная подготовка, из-за которой активы продаются значительно дешевле рыночной стоимости.

Доля госсектора в российской экономике оценивается в 40–50%, свидетельствуют данные Moody’s.

В настоящее время действует план приватизации на 2020–2022 годы, предусматривающий продажу акций 186 акционерных обществ и 86 ФГУПов. В правительственный план не включены банки, которые оказались в собственности у Центробанка в результате санаций.

Ожидается, что приватизация первого пакета акций крупнейшего банка в собственности ЦБ — «Открытия» — произойдет в 2022 году.