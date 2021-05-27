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Кабмин задумался об удвоении инвестиций из ФНБ

Лера Букина
2 часа назад
Лимиты инвестирования из ФНБ в проекты могут расширить почти в два раза. Об этом «Известиям» сообщили три близких к кабмину источника.
Кабмин задумался об удвоении инвестиций из ФНБ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ранее ожидалось, что объем вложений будет ограничен 1 трлн рублей на три года. Именно эту планку предлагал Минфин.
Как отмечается, правительство в целом определило иные допустимые суммы инвестиций. Вложения в районе 1,2 трлн рублей в следующие три года являются базовым вариантом.
Если сложится благоприятная экономическая конъюнктура, лимит могут увеличить до 1,8 трлн.
Один из возможных каналов вложений средств фонда – российские кредитные организации, указали в Минэкономразвития.
В настоящее время обсуждаются процентные ставки, по которым средства ФНБ будут выдаваться банкам, а также максимальные ставки, по которым они будут выдавать займы на проекты, заявил замминистра экономического развития Илья Торосов.
Сейчас важнее факт принятия волевого решения о распечатывании «кубышки» и направлении ресурсов фонда в экономику, чем вопрос максимальной планки инвестиций из ФНБ, заявил директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что семь мегапроектов получат из ФНБ почти 900 млрд рублей.
Экономика,Илья Торосов,Владимир Климанов,РАНХиГС,Минэкономразвития,Минфин,
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