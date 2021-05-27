Кабмин задумался об удвоении инвестиций из ФНБ

Ранее ожидалось, что объем вложений будет ограничен 1 трлн рублей на три года. Именно эту планку предлагал Минфин.
Как отмечается, правительство в целом определило иные допустимые суммы инвестиций. Вложения в районе 1,2 трлн рублей в следующие три года являются базовым вариантом.
Если сложится благоприятная экономическая конъюнктура, лимит могут увеличить до 1,8 трлн.
Один из возможных каналов вложений средств фонда – российские кредитные организации, указали в Минэкономразвития.
В настоящее время обсуждаются процентные ставки, по которым средства ФНБ будут выдаваться банкам, а также максимальные ставки, по которым они будут выдавать займы на проекты, заявил замминистра экономического развития Илья Торосов.
Сейчас важнее факт принятия волевого решения о распечатывании «кубышки» и направлении ресурсов фонда в экономику, чем вопрос максимальной планки инвестиций из ФНБ, заявил директор Центра региональной политики РАНХиГСВладимир Климанов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что семь мегапроектов получат из ФНБ почти 900 млрд рублей.