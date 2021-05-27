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Набиуллина: Антикризисные меры нужно сворачивать

Лера Букина
2 часа назад
Антикризисные меры необходимо постепенно сворачивать из-за возможных рисков пузырей на рынке кредитования. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме, передает ТАСС.
Набиуллина: Антикризисные меры нужно сворачивать
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Антикризисные меры свою задачу выполнили и должны постепенно сворачиваться, иначе мы сможем увидеть риски пузырей на этом рынке», – приводит агентство ее слова.
Первый зампред Банка России Ксения Юдаева ранее сообщила о выявлении регулятором достаточно быстрого роста долговой нагрузки россиян. По ее словам, в ряде сегментов рынка потребительского кредитования можно говорить о появлении пузырей.
Также ранее сообщалось, что показатель долговой нагрузки (ПДН) россиян на макроуровне на начало 2021 года увеличился до рекордных 11,7%, из них в ипотеке ПДН достиг 1,9%, по другим кредитам - 9,8% на 1 января 2021 года.
По словам Набиуллиной, большая часть заемщиков после кредитных каникул вернулась к графику платежей.
Закон о предоставлении кредитных каникул гражданам, индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего предпринимательства был подписан 3 апреля 2020 года. Под ним подразумевалась возможность заемщиков обратиться к кредитору не позднее 30 сентября 2020 года с требованием установить кредитные каникулы сроком до шести месяцев в случае снижения доходов за предшествующий месяц на 30% в сравнении со среднемесячными доходами предыдущего года.
Ранее «Рамблер» сообщал, что россиянам одобрили ипотечные каникулы на 45,8 млрд рублей.
Экономика,Ксения Юдаева,Эльвира Набиуллина,Центральный банк России,Госдума,ИТАР-ТАСС,
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