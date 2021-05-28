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Производители предупредили о возможном дефиците яиц

Лера Букина
56 минут назад
Производители куриных яиц обратились в Минпромторг с просьбой решить вопрос с «критическим снижением» закупочных цен на свою продукцию. Об этом «Ведомостям» заявили два человека, которые участвовали в совещании в ведомстве 26 мая.
Россиян предупредили о риске дефицита куриных яиц
Фото: ТАССТАСС
Такую тенденцию производители связывают с сезонным снижением спроса на их продукцию после Пасхи.
По словам собеседников издания, за последний год производители столкнулись и со значительным увеличением издержек. В этой связи закупочная стоимость оказалась ниже себестоимости производства.
К 26 мая яйца 1-й категории в опте стали дешевле на 19,5% по отношению к апрелю, а 2-й категории – на 10,9%, сообщил представитель Минсельхоза.
Ретейлеры закупают данную продукцию по 36–45 рублей за десяток без учета НДС, однако сегодня ее себестоимость достигает в среднем 49–52 рублей, заявила гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева. По ее словам, себестоимость в птицеводстве в среднем за последний год поднялась на 20–25% в связи с удорожанием зерна, кормовых добавок, инкубационных яиц, упаковки и прочего. На динамику влияет и переоценка ретейлерами востребованности данной продукции перед Пасхой - они ее закупили ее в избытке, указал гендиректор птицефабрики «Синявинская» Артур Холдоенко.
Ряд компаний в подобной ситуации задумаются о том, чтобы сократить поголовье несушек, что повлечет за собой дефицит продукции, отмечает Бобылева.
Минсельхоз считает, что ситуация с яйцами является стабильной и комфортной для дальнейшего увеличения объемов производства птицеводческой продукции в 2021 году, подчеркнул его представитель.
Ритейлеры сходятся во мнении, что падение закупочной стоимости яиц не является критичным.
Ранее «Рамблер» сообщал, что ФАС поручили проверить обоснованность роста цен на курицу и яйца.
Экономика,Компании,Артур Холдоенко,Галина Бобылева,ФАС,Минсельхоз,Минпромторг,Ведомости,
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