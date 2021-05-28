Россиян предупредили о риске дефицита куриных яиц

Ретейлеры закупают данную продукцию по 36–45 рублей за десяток без учета НДС, однако сегодня ее себестоимость достигает в среднем 49–52 рублей, заявила гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева
. По ее словам, себестоимость в птицеводстве в среднем за последний год поднялась на 20–25% в связи с удорожанием зерна, кормовых добавок, инкубационных яиц, упаковки и прочего. На динамику влияет и переоценка ретейлерами востребованности данной продукции перед Пасхой - они ее закупили ее в избытке, указал гендиректор птицефабрики «Синявинская» Артур Холдоенко
.