В США российский газ назвали «самым грязным» на Земле

Грэнхолм обратила внимание на то, что ее ведомство не принимало участия в консультациях, посвященных ограничительным мерам против проекта.

«Одна из причин, по которой я считаю этот трубопровод очень опасным, заключается в том, что по нему транспортируется самая грязная форма природного газа на Земле», — заявила она.

По словам Грэнхолм, «Северный поток-2» нужно было остановить до того, как он будет построен.

В ФРГ также выразили обеспокоенность влиянием «Северного потока-2» на окружающую среду. 3 мая негосударственная организация «Союз охраны природы и биоразнообразия» подала административный иск в суд Гамбурга, в котором указывалась угроза разрушения морской фауны на недостроенном участке трубопровода при возобновлении работ по строительству.

Зампред «Газпрома» Олег Аксютин ранее сообщил, что углеродный след, оставляемый поставками сжиженного природного газа (СПГ) США, более чем втрое превышает экологическую нагрузку от «Северного потока» и «Турецкого потока».