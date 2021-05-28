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В США российский газ назвали «самым грязным» на Земле

Лера Букина
2 часа назад
Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм выступила против решения администрации президента Джо Байдена не вводить санкции против Nord Stream 2 AG — компании-оператора газопровода «Северный поток-2». Об этом пишет РБК со ссылкой на Washington Examiner.
Грэнхолм обратила внимание на то, что ее ведомство не принимало участия в консультациях, посвященных ограничительным мерам против проекта.
«Одна из причин, по которой я считаю этот трубопровод очень опасным, заключается в том, что по нему транспортируется самая грязная форма природного газа на Земле», — заявила она.
По словам Грэнхолм, «Северный поток-2» нужно было остановить до того, как он будет построен.
В ФРГ также выразили обеспокоенность влиянием «Северного потока-2» на окружающую среду. 3 мая негосударственная организация «Союз охраны природы и биоразнообразия» подала административный иск в суд Гамбурга, в котором указывалась угроза разрушения морской фауны на недостроенном участке трубопровода при возобновлении работ по строительству.
Зампред «Газпрома» Олег Аксютин ранее сообщил, что углеродный след, оставляемый поставками сжиженного природного газа (СПГ) США, более чем втрое превышает экологическую нагрузку от «Северного потока» и «Турецкого потока».
Ранее «Рамблер» сообщал, что Россия нашла гигантское месторождение нефти и газа.
Экономика,Видео,Дженнифер Грэнхолм,Олег Аксютин,Джозеф Байден,Администрация Президента РФ,Газпром,РБК,
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