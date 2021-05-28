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Минтруд: Предпосылок для введения четырехдневки нет

Лера Букина
48 минут назад
Минтруд не видит ярко выраженных предпосылок для того, чтобы вводить в России четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на полях заседания Совета глав правительств СНГ, передает ТАСС.
Минтруд: Предпосылок для введения четырехдневки нет
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Вместе с тем ведомство готово рассмотреть обоснованные предложения, если они поступят, сказал министр.
По словам Котякова, на сегодняшний день в Минтруд не поступало инициативы, которая была бы «сформирована, обоснована».
Министр отметил, что в настоящее время на рынке труда активно внедряется удаленная занятость, что может стать «своего рода альтернативой» четырехдневной рабочей неделе.
Котяков заявил о целесообразности установить точные правила работы в дистанционном формате. Это касается времени выхода сотрудника на связь и предоставления работником определенной информации, указал он.
«Мы четко понимаем, что должны быть зафиксированы правила при взаимоотношениях работодателя и работника: определенное время выхода на связь, время предоставления информации, предоставление своевременных отчетов. Это защищает работника и формирует понятные для работодателя правила», – подчеркнул глава Минтруда.
Также он сделал акцент на том, что при работе в удаленном формате зарплата сотрудника не должна снижаться, особенно в случае выполнения всех требований и условий.
Ранее «Рамблер» сообщал, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил начать постепенный переход на четырехдневную рабочую неделю.
Экономика,Антон Котяков,Дмитрий Медведев,Минтруд,Совет безопасности РФ,ИТАР-ТАСС,
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