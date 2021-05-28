Минтруд: Предпосылок для введения четырехдневки нет

Минтруд не видит ярко выраженных предпосылок для того, чтобы вводить в России четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на полях заседания Совета глав правительств СНГ, передает ТАСС.

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Вместе с тем ведомство готово рассмотреть обоснованные предложения, если они поступят, сказал министр.

По словам Котякова, на сегодняшний день в Минтруд не поступало инициативы, которая была бы «сформирована, обоснована».

Министр отметил, что в настоящее время на рынке труда активно внедряется удаленная занятость, что может стать «своего рода альтернативой» четырехдневной рабочей неделе.

Котяков заявил о целесообразности установить точные правила работы в дистанционном формате. Это касается времени выхода сотрудника на связь и предоставления работником определенной информации, указал он.

«Мы четко понимаем, что должны быть зафиксированы правила при взаимоотношениях работодателя и работника: определенное время выхода на связь, время предоставления информации, предоставление своевременных отчетов. Это защищает работника и формирует понятные для работодателя правила», – подчеркнул глава Минтруда.