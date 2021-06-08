Банки обяжут сообщать о запросах из-за границы

В экспертном заключении на документ аппарата правительства, также имеющемся в распоряжении издания, говорится, что работа над проектом нацелена на "противодействие недружественным действиям США и иных иностранных государств". Кроме того, в экспертном заключении сообщается, что на сегодняшний день Минфин
и Минюст США
могут требовать предоставления конфиденциальных сведений у любых иностранных банков, имеющих корреспондентский счет в Соединенных Штатах, информирует издание. В ЦБ полагают, что это увеличивает риски использования Вашингтоном этого права с целью получения "ранее недоступной для них информации о любой финансовой операции, сделках и участниках сделок, осуществляемых через российские банки", говорится в экспертном заключении.