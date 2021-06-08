Банки обяжут сообщать о запросах из-за границы

По сведениям двух источников РБК в правительственной комиссии, проект прошел обсуждение и был одобрен в ходе заседания правкомиссии по законопроектной деятельности.

РБК уточняет, что проект предполагает внесение в федеральный закон от 4 июня 2018 года 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств" новой статьи и указания обязанности банков не позднее одного рабочего дня информировать ЦБ и Росфинмониторинг о поступивших "от компетентных органов недружественных государств" запросов конфиденциальных данных. К таким данным законопроект относит сведения о российских гражданах и компаниях, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, а также персональные данные, поясняет издание.