Банки обяжут докладывать о запросах из недружественных стран

Поправки планируется внести в закон о контрсанкциях, принятый в 2018 году. В случае одобрения в нём появится новая статья, обязывающая банки не позднее одного рабочего дня сообщать в Росфинмониторинг и Банк России о запросах, поступивших «от компетентных органов недружественных государств».