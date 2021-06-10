Темпы роста благосостояния россиян превысили среднемировые, подсчитали аналитики Boston Consulting Group (BCG). Опережает Россия остальные страны и по доле инвестируемых активов. Впрочем, существенного улучшения собственного положения россияне не чувствуют — 40% всех богатств страны сосредоточилось в руках ничтожного процента 500 «сверхбогатых» человек.

Такие данные приводятся в докладе BCG, который изучил Forbes. По оценкам экспертов, финансовое благосостояние в России в 2019 и 2020 годах росло в среднем на 13% в год. По этому показателю Россия обогнала и страны Восточной Европы (12%), и среднемировые значения (8,3%).

Тем не менее пандемия оказала своё влияние и сильно замедлила рост капиталов. По оценкам консультантов, в восстановительный период с 2020 по 2025 год финансовые активы в России продолжат расти, но уже всего на 6% в год. Это всё равно быстрее, чем в среднем по миру (5%), но уже медленнее, чем в восточноевропейских странах (7%). В BCG ожидают, что за это время объёмы российского благосостояния увеличатся с $1,6 трлн до $2,1 трлн.

Инвестиции

Значительно впереди россияне и по доле инвестируемых активов. В акции, облигации, инвестфонды, пенсионные планы и др. жители страны вкладывают до 80% своего богатства (по данным за 2015–2020 годы). Для сравнения: в странах Восточной Европы эта доля составляет 70–71%, а в среднем по миру — 58–61%. Ещё в 2000-х годах этот показатель для россиян не превышал 20%.

К 2025 году доля инвестируемых активов россиян будет продолжать расти и достигнет 90%, прогнозируют аналитики. В то же время в Восточной Европе ожидается резкий рост почти до 100% на фоне общего повышения финансовой грамотности граждан.

Из всех активов россияне отдают предпочтение денежным средствам и депозитам (61%), а вот доля акционерного капитала снизилась с 27% в 2019-м до 25% в 2020-м. При этом в мире, наоборот, за это время стали больше инвестировать в акции — 38% против 28% на депозитах.

Богатство не для всех

Впрочем, если верить аналитикам BCG, для большинства россиян эти цифры неактуальны, ведь самая существенная доля богатства в стране по-прежнему принадлежит небольшому количеству «сверхбогатых» с состояниями от $100 млн. На этот сегмент — всего 500 человек — в 2020 году пришлось 40% всех финансовых активов России. По прогнозам экспертов, к 2025 году их число увеличится до 700 человек, а в их руках сосредоточится 41% капитала страны.

Ещё 38% финансовых активов России приходится на самый массовый сегмент людей с состоянием меньше $250 000. В 2020 году эта группа насчитывала 114,6 млн человек, но к 2025-му их количество может снизиться до 113 млн за счёт нарастания разрыва между бедными и сверхбогатыми: среднему классу придётся присоединиться либо к тем, либо к другим.