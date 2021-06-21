Набиуллина спрогнозировала снижение цен

Ранее председатель ЦБ говорила, что регулятор ожидает снижения динамики инфляции осенью 2021 года. Это будет происходить ввиду эффекта базы (расчет текущих уровней цен, когда те выше по сравнению с показателями прошлыми - прим. ТАСС), а также из-за ужесточения денежно-кредитной политики. По состоянию на 7 июня годовая инфляция в РФ увеличилась до 6,15%, что значительно выше прогнозных показателей Банка России на 2021 год на уровне 4,7-5,2%.