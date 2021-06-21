Набиуллина спрогнозировала снижение цен

"Цена - баланс между спросом и предложением. В крайних, экстренных случаях, на очень короткое время, если других возможностей нет или время упущено, то регулированием цен можно воспользоваться. Но это очень опасно", - сказала Набиуллина.
"Искусственно заниженный уровень цен не создает стимулов для производителей, чтобы они расширяли производство. Многие из нас прекрасно помнят опыт последних лет СССР, когда официальные цены были зафиксированы, но по ним невозможно было удовлетворить спрос. Был дефицит. А он гораздо опаснее инфляции", - добавила Набиуллина.
"Это может означать, что цены будут снижаться, а может - что просто прекратится такой быстрый рост цены. Дефляция - снижение цен - по отдельным товарам случается. Яркий пример - смартфоны, телевизоры, планшеты, которые почти непрерывно дешевели в 2017-2019 годах", - отметила она.