"Опасный путь": Экономист о прямой раздаче денег россиянам

"Раздача денег населению может положительно сказаться на экономике лишь на краткосрочный период. Потому что увеличение денежного предложения будет стимулировать спрос. Получив деньги, люди направят хотя бы их часть на покупки, таким образом вырастет спрос, что будет поддерживать экономическую деятельность. Но вслед за ростом спроса наступит ускорение роста цен, "денежная накачка" будет на них давить, что приведёт к росту инфляции. Таким образом, инфляция фактически "съест" позитивный эффект. В итоге в среднесрочной перспективе — спустя несколько месяцев, год — это приведёт к снижению реальных доходов населения.
То есть краткосрочный эффект может быть положительным, но в среднем и долгосрочном плане раздача денег населению скажется негативно. Помимо того, что упадут реальные доходы, мы еще получим усиление инфляции. Мы прекрасно знаем из истории, в том числе и недавней, что задача по снижению инфляции является нелёгкой. Для этого требуются значительные усилия как Центрального банка, так и правительства. Также требуется время, чтобы стабилизировать цены и снизить инфляцию до приемлемого уровня. С учётом текущей ситуации — особенно. Потому что мы получили достаточно ощутимый разгон по инфляции. В начале прошлого года она была 2,5%, сейчас — выше 6%. Любое дополнительное вливание денег в экономику может привести к ситуации 8-10-летней давности, когда индексация была двузначной.
Экономику нужно стимулировать не простой раздачей денег людям, а целенаправленными мерами. Такими как поддержка производителей, поддержка населения через дотации. Скажем, субсидирование ставок по ипотеке — это очень разумный путь поддержки экономики и населения, потому что это не так разгоняет инфляцию, а также помогает людям в перспективе нескольких лет улучшить жилищные условия. А прямая раздача денег — это очень опасный путь", — заявил экономист.