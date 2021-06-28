Путин подписал закон об "антиотмывочных" нормах

Президент России Владимир Путин
подписал закон, распространяющий "антиотмывочные" нормы на доверительных управляющих офшорными трастами и другими подобными структурами, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Он должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования.
Закон позволяет исполнить международные обязательства РФ по повышению эффективности национальной системы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и устранить пробел в законодательстве в части необходимости идентификации лиц, фактически контролирующих и организующих деятельность трастов, учрежденных и действующих в иностранных юрисдикциях.
Закон обязывает организации, осуществляющие операции с деньгами или иным имуществом, при приеме на обслуживание идентифицировать доверительных управляющих и протекторов, а также выгодоприобретателей иностранных структур.
При этом сами доверительные управляющие должны будут раскрывать таким организациям свой статус, а также идентифицировать своих клиентов и их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, организовывать внутренний контроль, информировать Росфинмониторинг
о подозрительных сделках и при необходимости блокировать деньги или иное имущество.
Налоговый кодекс РФ под иностранной структурой без образования юрлица понимает организационную форму (фонд, партнерство, товарищество, траст, иную форму осуществления коллективных инвестиций и доверительного управления), которая вправе осуществлять деятельность, направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах своих участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо иных бенефициаров.
Помимо этого, Путин отменил репатриацию валютной выручки для несырьевого экспорта.
Документ предусматривает отмену с 1 июля требования о репатриации экспортной выручки в иностранной валюте российскими несырьевыми неэнергетическими экспортерами. Одновременно несырьевым экспортерам разрешается зачислять средства в иностранной валюте по внешнеторговым договорам, которые заключены с нерезидентами, напрямую на банковские счета за границей, минуя уполномоченные банки.
Кроме того, ЦБ по согласованию с Минфином
и Минэкономразвития
будет определять порядок представления в ЦБ информации о полученных этими экспортерами денежных средствах в рамках внешнеторговых договоров, а также об активах и обязательствах, подлежащих оплате такими резидентами в иностранной валюте в пользу нерезидентов.
Список резидентов, обязанных представлять такую информацию, будет формироваться Центробанком
по критериям, которые он согласует с министерствами, и размещаться на сайте ЦБ.
Министр финансов РФ Антон Силуанов
ранее говорил, что Россия постепенно идет по пути либерализации валютного контроля, поскольку репатриация выручки и излишние требования к зарубежным счетам препятствуют выходу российского бизнеса на зарубежные рынки и не способствуют наращиванию несырьевого экспорта.
Кроме того, Путин в ходе своего послания Федеральному собранию заявил, что в стране необходимо снять с июля все избыточные ограничения валютного контроля для несырьевых экспортеров.
Отмена репатриации не будет распространяться на договоры, предоставляющие займы в иностранной валюте, а также на внешнеторговые договоры, в рамках которых произведены авансовые платежи нерезидентам в иностранной валюте, также поясняли в Минфине.