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"Будут возражения": Эксперт о планах по повышению налогов на 400 млрд рублей

Елена Прошина
17 минут назад
Кандидат экономических наук, эксперт РИСИ Михаил Беляев в беседе с "Рамблером" оценил планы правительства по донастройке налоговой системы России, предполагающей повышение отчислений в бюджет на 400 млрд рублей в предстоящие три года.
Ранее "Ведомости" сообщили, что в рамках предложения возможно повысят налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургической отрасли, расширят и скорректируют режим налога на дополнительный доход (НДД) для компаний нефтяной сферы, поменяют систему уплаты акцизов и налогообложения состоятельных граждан.
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"Государство пытается добыть средства для дальнейшей реализации планов развития экономики и преодоления последствий кризиса, связанного с коронавирусной пандемией. Предполагается добыть 400 миллиардов рублей путём корректировки системы налоговых поступлений. Прежде всего предполагается ввести налоги, которые касаются металлургической промышленности и добывающих отраслей промышленности. И в том, и в другом случае платежи будут корректировать возможность получения монопольных сверхприбылей, которые превышают среднеотраслевые обоснованные нормы.

Эта инициатива выглядит достаточно обоснованной, хотя мы понимаем, что и от представителей добывающих отраслей, и от металлургов будут поступать различные возражения, они попытаются "опрокинуть" решения правительства. На самом деле любые дополнительные налоги всегда воспринимаются тяжело, но эти действия правительства можно назвать справедливыми. При этом в период, когда ситуация в экономике и так тяжелая, введение дополнительной налоговой нагрузки будет восприниматься с двойным негативом со стороны тех, кому эти налоги придётся платить.

Говоря о том, как инициатива скажется на простых россиянах, следует отметить, что представители вышеупомянутых отраслей попытаются переложить свою дополнительную финансовую нагрузку на массового потребителя через систему отпускных цен. С одной стороны, может сложиться такая гипотетически негативная ситуация. Тут возникает вопрос, насколько четко правительство сумеет отмониторить эту ситуацию и насколько четко сможет предпринять определенные шаги для пресечения автоматизма перекладывания дополнительной финансовой нагрузки на простых граждан.

С другой стороны, предполагается, что эти 400 миллиардов будут запущены по каналам, которые направлены на поддержание семей с наименьшими финансовыми доходами, на реализацию социальных программ. В последнее время именно этим озабочено правительство. Эти средства позволят реализовать программы непосредственной поддержки в материально-денежной форме таких семей, это безусловный плюс. Но мы понимаем, что экономика - это практика подобных компромиссов, когда плюсы сочетаются с минусами. Но в интегральном исчислении мы, скорее, должны получить плюсы, чем минусы. В том числе и для простых граждан", - заявил эксперт.
Экономика,Михаил Беляев,РИСИ,Ведомости,
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