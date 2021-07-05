"Государство пытается добыть средства для дальнейшей реализации планов развития экономики и преодоления последствий кризиса, связанного с коронавирусной пандемией. Предполагается добыть 400 миллиардов рублей путём корректировки системы налоговых поступлений. Прежде всего предполагается ввести налоги, которые касаются металлургической промышленности и добывающих отраслей промышленности. И в том, и в другом случае платежи будут корректировать возможность получения монопольных сверхприбылей, которые превышают среднеотраслевые обоснованные нормы.
Эта инициатива выглядит достаточно обоснованной, хотя мы понимаем, что и от представителей добывающих отраслей, и от металлургов будут поступать различные возражения, они попытаются "опрокинуть" решения правительства. На самом деле любые дополнительные налоги всегда воспринимаются тяжело, но эти действия правительства можно назвать справедливыми. При этом в период, когда ситуация в экономике и так тяжелая, введение дополнительной налоговой нагрузки будет восприниматься с двойным негативом со стороны тех, кому эти налоги придётся платить.
Говоря о том, как инициатива скажется на простых россиянах, следует отметить, что представители вышеупомянутых отраслей попытаются переложить свою дополнительную финансовую нагрузку на массового потребителя через систему отпускных цен. С одной стороны, может сложиться такая гипотетически негативная ситуация. Тут возникает вопрос, насколько четко правительство сумеет отмониторить эту ситуацию и насколько четко сможет предпринять определенные шаги для пресечения автоматизма перекладывания дополнительной финансовой нагрузки на простых граждан.
С другой стороны, предполагается, что эти 400 миллиардов будут запущены по каналам, которые направлены на поддержание семей с наименьшими финансовыми доходами, на реализацию социальных программ. В последнее время именно этим озабочено правительство. Эти средства позволят реализовать программы непосредственной поддержки в материально-денежной форме таких семей, это безусловный плюс. Но мы понимаем, что экономика - это практика подобных компромиссов, когда плюсы сочетаются с минусами. Но в интегральном исчислении мы, скорее, должны получить плюсы, чем минусы. В том числе и для простых граждан", - заявил эксперт.