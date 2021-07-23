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"Действует на опережение": Эксперт о решении ЦБ повысить ключевую ставку до 6,5%

Елена Прошина
1 час назад

Начальник управления инвестиционных продуктов private banking банка «Открытие» Андрей Шенк в беседе с "Рамблером" прокомментировал решение ЦБ повысить ключевую ставку.

Ранее сообщалось, что Центробанк резко поднял ключевую ставку на один процентный пункт — до 6,5 процента годовых. Регулятор объяснил решение тем, что во втором квартале года российская экономика достигла допандемического уровня. Повышение стало четвертым подряд после более чем двух лет последовательного снижения.

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"Задача ЦБ - контролировать инфляцию. А ускорение инфляции - это общемировая тенденция. В данном случае, я думаю, что Центральный банк действует в какой-то части на опережение, поднимая ставку столь быстрыми шагами. Но задача - это удержать инфляционный рост цен. И это решение в целом было ожидаемо, оно соответствует сегодняшнему консенсусу. Поэтому в моменте роста волатильности на финансовых рынках мы не ждем. В августе будет перерыв, будет некоторое время на оценку того, насколько эти действия будут эффективны с точки зрения тех целей, которые ставятся.

Я не думаю, что эффект на экономику будет моментальным. Повышение ставок - это ограничивающая рост история, потому что замедляется срок кредитования - ипотечного, потребительского, корпоративного. Но здесь понятно, что - причина, а что - следствие. Бесконтрольный рост инфляции также вредит экономике, как и удорожание кредита. Поскольку данная история не стала сюрпризом, то я не думаю, что она будет иметь какой-то негативный эффект. Оценить результат можно будет спустя какое-то время, поняв, насколько эта мера была эффективной", - отметил эксперт.

Экономика,Видео,Андрей Шенк,Ханты-Мансийский банк "Открытие",Центральный банк России,
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