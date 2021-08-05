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Путин на совещании с правительством назвал вице-премьера Сашей

Lenta.ru
23 минуты назад

Президент России Владимир Путин во время совещания с правительством обратился к вице-премьеру Александру Новаку, отвечающему за энергетику, и назвал его Сашей. Трансляция встречи велась на сайте телеканала «Россия 24».

Путин на совещании назвал вице-премьера Сашей
Фото: Администрация Президента РоссииАдминистрация Президента России

Как отмечает РИА Новости, Путин общается с Новаком каждый день, и это чувствуется по их беседе.

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Речь на совещании шла о подключении отдаленных населенных пунктов к энергосетям. Члены правительства обсуждали с президентом проработку этого вопроса и проблемы стоимости подключения. Новак подчеркнул, что все цены на проведение коммуникаций установлены государством.

«Саша, мне все это хорошо известно. (...) Вопрос в том, чтобы энергетики не задирали тарифы на подключение», — отметил Путин.

Ранее на авиасалоне МАКС-2021 глава государства пошутил об оплате мороженого из сверхдоходов. Вице-премьер Юрий Борисов рассказал, что предлагал заплатить за мороженое главе Минпромторга Денису Мантурову, однако Путин в ответ на это пошутил про оплату из сверхдоходов.

Экономика,Юрий Борисов,Денис Мантуров,Александр Новак,Владимир Путин,Минпромторг,РИА Новости,
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