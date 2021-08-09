Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе сегодняшнего выступления дал "хамский ответ" по вопросу признания Крыма частью России, а также перешел "красные линии" в отношениях с Москвой. Об этом в беседе с "Рамблером" заявил политолог, директор Международного Института новейших государств (МИНГ) Алексей Мартынов.
"Я внимательно слушал это трехчасовое выступление Лукашенко - он, наверное, раз десять повторил выражение "перейти красные линии". На самом деле в своем выступлении он раз двадцать эти "красные линии" в отношении великой России, за счет которой режим Лукашенко существует до сих пор, перешел. В том числе этим хамским ответом по поводу признания Крыма. Я уже молчу про режиссированный вопрос-ответ от грузинского журналиста, который его поблагодарил за непризнание Абхазии и Южной Осетии и так далее. Почему он себя так нагло ведет - это очень хороший вопрос. Явно не по зарплате. Очевидно, что спустя год после известных событий, после выборов, после того, как на белорусский режим была предпринята беспрецедентная внешняя атака, которая в общем то продолжается, у власти Лукашенко удержался только благодаря поддержке России. И эта поддержка продолжается. Но здесь Лукашенко явно спекулирует на такой простой двухходовке: "Если не я, то будет какой-то прозападный диктатор. И вопросы, связанные с Союзным государством, с общим пространством безопасности снимутся сами собой". А Белоруссия для нас в определенном смысле важный элемент безопасности. И Лукашенко продолжает на этом спекулировать, причем делает он это по-хамски. И это видят все - не только руководство в России, но и все российские граждане. Может быть, такая дерзость сходит за некую отвагу в некоторых слоях белорусского общества. Но высказывания Лукашенко по поводу развития проекта Союзного государства и многих других вещей, мне кажется, уже за "красными линиями" и за пониманием, за определением адекватности политика", - сказал Мартынов.
Вместе с тем политолог отметил, что Лукашенко своими хамскими заявлениями обостряет международную повестку, чему российские власти должны дать соответствующую оценку.
"Но признание Крыма российским особо не требуется. Достаточно того, что мы сами для себя признаем Крым и Севастополь в качестве двух субъектов Российской Федерации, что зафиксировано в нашей Конституции. Но за наши деньги, которые мы тратим на поддержание условно союзнических, условно дружественных режимов, мы в праве слышать, что они разделяют наши взгляды. В том числена территориальную целостность Российской Федерации, где Крым и Севастополь являются неотъемлемыми составными частями России. А также на признание двух суверенных новейших государств - Республика Абхазия и Южная Осетия. Ни в первом, ни во втором случае от "последнего союзника", как выразился Лукашенко в своем сегодняшнем многочасовом словесном поносе, соответствующих заявлений мы не дождались. Он пеняет на наше экспертное сообщество, на наших журналистов, что, дескать, мы его не понимаем, неправильно оцениваем, а он вот такой "последний российский союзник". Мягко говоря, я недоумеваю от того, что услышал сегодня от Лукашенко. Думаю, что соответствующая оценка будет дана высшим руководством страны. Не знаю, будет ли озвучена публично. Но то, что Лукашенко хамит, явно обостряет международную повестку - это совершенно точно", - заявил политолог.
Ранее в понедельник Лукашенко в ходе общения с представителями белорусской общественности, экспертного сообщества и журналистами заявил, что Минск признает Крым российским только тогда, когда "последний российский олигарх" начнет поставлять свою продукцию на полуостров.