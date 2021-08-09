"Я внимательно слушал это трехчасовое выступление Лукашенко - он, наверное, раз десять повторил выражение "перейти красные линии". На самом деле в своем выступлении он раз двадцать эти "красные линии" в отношении великой России, за счет которой режим Лукашенко существует до сих пор, перешел. В том числе этим хамским ответом по поводу признания Крыма. Я уже молчу про режиссированный вопрос-ответ от грузинского журналиста, который его поблагодарил за непризнание Абхазии и Южной Осетии и так далее. Почему он себя так нагло ведет - это очень хороший вопрос. Явно не по зарплате. Очевидно, что спустя год после известных событий, после выборов, после того, как на белорусский режим была предпринята беспрецедентная внешняя атака, которая в общем то продолжается, у власти Лукашенко удержался только благодаря поддержке России. И эта поддержка продолжается. Но здесь Лукашенко явно спекулирует на такой простой двухходовке: "Если не я, то будет какой-то прозападный диктатор. И вопросы, связанные с Союзным государством, с общим пространством безопасности снимутся сами собой". А Белоруссия для нас в определенном смысле важный элемент безопасности. И Лукашенко продолжает на этом спекулировать, причем делает он это по-хамски. И это видят все - не только руководство в России, но и все российские граждане. Может быть, такая дерзость сходит за некую отвагу в некоторых слоях белорусского общества. Но высказывания Лукашенко по поводу развития проекта Союзного государства и многих других вещей, мне кажется, уже за "красными линиями" и за пониманием, за определением адекватности политика", - сказал Мартынов.