"Выторговывает тёплое место" политолог о перспективах Лукашенко после ухода с поста

"Лукашенко себя, к сожалению от государства не отделяет, как Людовик XIV cчитает, что "Белоруссия - это он". Я так, например, не считаю. Все это спекулирование и шантаж, на котором он держится, утверждая, что если не он, то на территории Белоруссии не будет ничего или будет режим токсичный антироссийский как или даже хуже, чем украинский. Этот взгляд на вещи без конца продолжаться не может", - заявил эксперт.