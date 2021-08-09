"Выторговывает тёплое место" политолог о перспективах Лукашенко после ухода с поста

Прежде чем уйти с поста президента, Александр Лукашенко попытается обеспечить себе место в руководстве союзного государства России и Белоруссии. Об этом "Рамблеру" заявил директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов.
"Сам он сейчас будет выторговывать себе теплое место. Возможно, надеется уйти с поста президента на какой-нибудь пост в составе этой структуры. Вполне возможно, что он пытается "по горизонтали" уйти в какую-то такую сторону, получить гарантированный статус, оставив при этом своего марионеточного приемника", - считает политолог.
При этом Мартынов подчеркнул, что, по его мнению, существование устойчивой власти в Белоруссии соответствует интересам России, однако для сохранения страны отнюдь не обязательно сохранение Лукашенко у власти в ней.
"Лукашенко себя, к сожалению от государства не отделяет, как Людовик XIV cчитает, что "Белоруссия - это он". Я так, например, не считаю. Все это спекулирование и шантаж, на котором он держится, утверждая, что если не он, то на территории Белоруссии не будет ничего или будет режим токсичный антироссийский как или даже хуже, чем украинский. Этот взгляд на вещи без конца продолжаться не может", - заявил эксперт.
Мартынов считает, что смена Лукашенко на менее "токсичную" фигуру, пусть и из близкого окружения президента Белоруссии, была бы выгодна российской власти и позволила бы улучшить имидж страны.
О перспективах своего ухода с поста президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на своей пресс-конференции "Большой разговор", проведенной в первую годовщину прошлогодних выборов и последовавших за ними протестов. Отвечая на вопрос журналистов, он заявил, что произойдет его уход с поста "очень скоро", но призвал собравшихся не гадать о конкретном времени и обстоятельствах.
Также на пресс-конференции президент Белоруссии отверг обвинения в диктатуре, заявив, что у него для этого просто нет соответствующих ресурсов.