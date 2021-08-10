"Надо было действовать жестко": глава федерации мигрантов о массовых драках

"Было несколько моментов, когда не принимавшие участия в драке люди попали "под замес". Так бывает, я не готов тут жестко критиковать правоохранителей, потому что в той ситуации надо было действовать жестко. Но хотелось бы, чтобы таких случаев было поменьше", - добавил он.