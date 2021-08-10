"Надо было действовать жестко": глава федерации мигрантов о массовых драках

Депортация участников массовых драк между мигрантами после отбывания ими административного ареста вполне оправданная мера. Об этом заявил "Рамблеру" президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов.
"Основном у всех участников драки административное правонарушение. Им вынесли по 15 суток ареста, они их отсидели здесь и потом их выдворили. Я считаю меру абсолютно достаточной", - заявил он.
В то же время, Коженов отметил, что надо предпринять меры, чтобы под ответственность не попали люди, которые могли просто попасть под раздачу, не будучи непосредственными участниками массовых драк.
"Было несколько моментов, когда не принимавшие участия в драке люди попали "под замес". Так бывает, я не готов тут жестко критиковать правоохранителей, потому что в той ситуации надо было действовать жестко. Но хотелось бы, чтобы таких случаев было поменьше", - добавил он.
10 августа руководство МВД приняло решение депортировать более 100 мигрантов, участвовавших в массовых драках в Москве. Им также будет запрещен въезд в Россию на 40 лет.
Массовая драка произошла 8 августа в Басманном районе Москвы, тогда, по предварительной информации, причиной стало оскорбление девушки. 6 августа более 40 мигрантов схлестнулись на стройке ЖК "Одинбург", а еще примерно 20 приняли участие в побоище в Мытищах.
13 июля стало известно о задержании 102 участников массовой драки у метро "Кузьминки". Всего количество участников оценивалось до 200 человек. Столичный главк МВД вскоре принял решение о депортации задержанных участников беспорядков.