Все что нажито непосильным трудом. Как в России считают деньги физлиц

Учитывается ли наследство при расчете доходов? Доходы за какой период учитываются государством? Может ли лицо быть признано малоимущим, имея в собственности квартиру или машину?

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"Рамблер" попробовал разобраться в правилах расчета доходов физических лиц в РФ. А помогала нам Екатерина Тягай, партнёр коллегии адвокатов Pen & Paper.

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Основные правила учета материального статуса физических лиц

В ст. 2 ФЗ от 05.04.2003 г. 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи» указано, что учет доходов и расчет среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина производятся на основании сведений о составе семьи, доходах членов семьи или одиноко проживающего гражданина и принадлежащем им имуществе на праве собственности, указанных в заявлении об оказании государственной социальной помощи.

Как отметила Екатерина Тягай, согласно ст. 4 указанного ФЗ расчет среднедушевого дохода семьи, дохода одиноко проживающего гражданина производится исходя из суммы доходов за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления об оказании государственной социальной помощи.

При этом, уточнила юрист, при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи учитываются все виды доходов, полученные каждым членом семьи или одиноко проживающим гражданином в денежной и натуральной форме.

"В законе прямо указано, что наследуемые денежные средства подлежат учету при расчете дохода семьи/гражданина для оказания им государственной социальной помощи (абз. 11 пп. «ж» п. 2 указанного Постановления)", - отметила Екатерина Тягай.

Учитывается ли недвижимость при подсчете доходов?

Недвижимое и иное движимое имущество, унаследованное заявителем, не указано ни в закрытом перечне видов доходов, не учитываемых в доходе семьи или одиноко проживающего гражданина, ни в открытом перечне учитываемых при расчете доходов (п. 2 Постановления Правительства РФ от 20.08.2003 512).

"При этом унаследованное недвижимое и иное движимое имущество (не денежные средства), по нашему мнению, может и не быть отнесено к доходу, полученному в натуральной форме", - добавила юристка.

Однако, по мнению Тягай, стоит учитывать, что стоимость унаследованного лицом имущества (если право собственности на него оформлено) все равно должна учитываться при расчете дохода семьи/гражданина для оказания им государственной социальной помощи.

В качестве иллюстрации своего тезиса, юристка привела пример из юридической правктики.

"Московский городской суд согласился с судом первой инстанции, который фактически счел, что при расчете имущественной обеспеченности заявителя для признания его малоимущим (в целях, установленных Жилищным кодексом РФ) допустимо учитывать стоимость имущества (в частности, автомобиля), находящегося в собственности заявителя, если в установленном порядке произведена оценка рыночной стоимости такого имущества", - заявила Тягай.