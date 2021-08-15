Чубайс признал ошибки реформ 90-х

В ходе реформ 90-х годов власти совершили множество ошибок. Об этом завил специальный представитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс, вспоминая подготовку перехода СССР к рыночным реформам.
«Да и повод есть — ровно 35 лет назад в лесах Карельского перешейка в студенческом лагере „Змеиная горка“ собралась группа молодых и нахальных экономистов с тем, чтобы решить — как построить переход от разваливающейся советской плановой экономики к нормальной рыночной. Действительно, далеко не всё предвидели, многого не понимали, ошибались», — написал Чубайс в Facebook.
По его словам, полноценной «работы над ошибками» проведено не было, однако с некоторыми задачами справиться удалось. «Но рыночную экономику все-таки построили», — подытожил он.
Ранее Чубайс заявил, что Россия понесет серьезные потери из-за отказа мира от нефти и газа. По его словам, экономику России ждёт крах, если она не откажется от углеводородов и не перейдёт на «зелёную энергию», передает «Царьград».