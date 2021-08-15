Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Чубайс признал ошибки реформ 90-х. «Мы многого не понимали»

Ura.Ru
19 минут назад

В ходе реформ 90-х годов власти совершили множество ошибок. Об этом завил специальный представитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс, вспоминая подготовку перехода СССР к рыночным реформам.

Чубайс признал ошибки реформ 90-х
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Да и повод есть — ровно 35 лет назад в лесах Карельского перешейка в студенческом лагере „Змеиная горка“ собралась группа молодых и нахальных экономистов с тем, чтобы решить — как построить переход от разваливающейся советской плановой экономики к нормальной рыночной. Действительно, далеко не всё предвидели, многого не понимали, ошибались», — написал Чубайс в Facebook.

По его словам, полноценной «работы над ошибками» проведено не было, однако с некоторыми задачами справиться удалось. «Но рыночную экономику все-таки построили», — подытожил он.

Чубайс предупредил о смене мировых элит

Ранее Чубайс заявил, что Россия понесет серьезные потери из-за отказа мира от нефти и газа. По его словам, экономику России ждёт крах, если она не откажется от углеводородов и не перейдёт на «зелёную энергию», передает «Царьград».

Экономика,Анатолий Чубайс,Царьград ТВ,
24
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители