Чубайс признал ошибки реформ 90-х

«Да и повод есть — ровно 35 лет назад в лесах Карельского перешейка в студенческом лагере „Змеиная горка“ собралась группа молодых и нахальных экономистов с тем, чтобы решить — как построить переход от разваливающейся советской плановой экономики к нормальной рыночной. Действительно, далеко не всё предвидели, многого не понимали, ошибались», — написал Чубайс в Facebook.