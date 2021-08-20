Помощь Китая Афганистану посчитали выгодной России

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"Это замирит регион": политолог о перспективах сотрудничества Китая и Афганистана

Роман Кирьянов
1 час назад

Поток китайских инвестиций в Афганистан был бы очень выгоден для России, поскольку это способствовало бы развитию экономики и общему снижению напряженности в регионе. Об этом "Рамблеру" рассказал доцент Института общественных наук РАНХиГС при Президенте России Сергей Демиденко.

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Фото: ТАССТАСС

"Это будет способствовать тому, что регион будет замиряться в конечном итоге. Но надо понимать, что это вопрос не одного года, не двух и даже не 10 лет", - заявил он.

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В то же время, он отметил, что на пути китайских инвестиций могут встать сложности религиозного и идеологического характера. В перспективе это может вызвать раскол в самом Талибане (организация признана террористической и запрещена в РФ), часть которого будет выступать за экономическое сотрудничество с Китаем, а часть будет настаивать на нормах шариата, согласно которым Поднебесная - языческое государство, сотрудничество с которым невозможно.

"Талибы будут строить мусульманский эмират, в котором важно, чтобы все нюансы управления соответствовали нормам шариата. Соответственно, все действия правительства должны пройти проверку на соответствие религиозным законам. Местные улемы, толкователи права, будут определять границы дозволенного, и тут, конечно, будут сложности", - добавил Демиденко.

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В качестве примера Демиденко привел Саудовскую Аравию середины-начала 20 века, где из-за неподдержанных улемами реформ часто начинались протесты и вспыхивали вооруженные восстания.

"В 1929 году были восстания, в 60-х были большие беспорядки против введения телевидения, тогда же, в 60-х, были беспорядки против отмены рабства", - добавил эксперт.

О готовности содействовать установлению мира в Афганистане заявил 18 августа глава МИД КНР Чжао Лицзянь. Китайский дипломат подчеркнул, что его страна готова активно инвестировать в экономику Афганистана. О том, что КНР может сыграть важную роль в восстановлении Афганистана высказывались и представители движения Талибан.

Экономика,Сергей Демиденко,Талибан,РАНХиГС,МИД,
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