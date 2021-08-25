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Уголовный кодекс предложили изменить из-за пенсионной реформы

Лера Букина
1 час назад

Депутаты Госдумы выступили за расширение в России числа осужденных граждан, которым могут быть назначены принудительные работы, путем повышения возрастного лимита для мужчин с 60 до 65 лет и женщин с 55 до 60 лет, сообщает URA.RU.

Уголовный кодекс предложили изменить из-за пенсионной реформы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Многие осужденные полагают несправедливым сохранение имеющегося возрастного ограничения (для мужчин — 60 лет и женщин — 55 лет) для назначения принудительных работ после повышения пенсионного возраста. Законопроектом предлагается внести изменение в часть седьмую статьи 53.1 УК РФ, предусматривающее, что принудительные работы не назначаются женщинам, достигшим 60-летнего возраста, мужчинам, достигшим 65-летнего возраста», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Также в ней указывается, что ключевой целью принудительных работ является перевоспитание оступившегося человека.

Благодаря этому виду наказания в связи с меньшей строгостью режима заключённый может сохранить контакты с обществом. Также отмечается, что у осужденного будет возможность компенсировать причинённый потерпевшему ущерб с помощью заработной платы.

В правительстве обсуждается вопрос привлечения осужденных к строительству инфраструктурных объектов БАМа (Байкало-Амурской магистрали) и Транссиба. Об этом «Коммерсанту» рассказали четыре источника.

Экономика,Госдума,РИА Ura.ru,
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