Уголовный кодекс предложили изменить из-за пенсионной реформы

Депутаты Госдумы выступили за расширение в России числа осужденных граждан, которым могут быть назначены принудительные работы, путем повышения возрастного лимита для мужчин с 60 до 65 лет и женщин с 55 до 60 лет, сообщает URA.RU.

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«Многие осужденные полагают несправедливым сохранение имеющегося возрастного ограничения (для мужчин — 60 лет и женщин — 55 лет) для назначения принудительных работ после повышения пенсионного возраста. Законопроектом предлагается внести изменение в часть седьмую статьи 53.1 УК РФ, предусматривающее, что принудительные работы не назначаются женщинам, достигшим 60-летнего возраста, мужчинам, достигшим 65-летнего возраста», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Также в ней указывается, что ключевой целью принудительных работ является перевоспитание оступившегося человека.

Благодаря этому виду наказания в связи с меньшей строгостью режима заключённый может сохранить контакты с обществом. Также отмечается, что у осужденного будет возможность компенсировать причинённый потерпевшему ущерб с помощью заработной платы.