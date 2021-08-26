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Ненадежному доллару нашли альтернативу

Лера Букина
1 час назад

Относиться к доллару как к надежному средству для сохранения сбережений не стоит, заявил известный российский экономист Михаил Делягин, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал «Аврора».

Ненадежному доллару нашли альтернативу
Фото: ReutersReuters

По его словам, доллар воспринимается как универсальная и безотказная валюта-убежище уже очень долго, но гарантий того, что американская валюта будет и дальше оставаться надежной, нет. Обусловлено это нынешним положением дел в экономике США. Делягин, в частности, указал на устрашающий уровень инфляции в Соединенных Штатах.

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Если в США начнется большой кризис, «американец» лишится одной своей функции - сохранения средств на период турбулентности, считает экономист. Инвесторы будут вынуждены заняться поисками его замены. По словам Делягина, защитить себя можно уже сегодня, не дожидаясь кризиса. Так, он считает целесообразным с каждой зарплаты приобретать швейцарский франк и небольшие золотые монеты. Благодаря покупке этих двух активов покупательная способность сбережений граждан на период большого кризиса сохранится, заключил Делягин.

Кстати, самой надежной в мире валютой оказался не доллар, и не евро, а швейцарский франк. РИА «Новости» изучило курсы двадцатилетней давности и составило рейтинг наиболее заслуживающих доверия валют в мире. На второй строчке – чешская крона. Ей удалось существенно укрепиться по отношению к доллару. На третьей строчке - новозеландский доллар, укрепившийся на 33%. Он остается стабильным благодаря развитой рыночной экономике.

Экономика,Михаил Делягин,РИА "Дейта",РИА Новости,
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