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Ставки по вкладам выросли до рекордного с 2019 года уровня

Лера Букина
44 минуты назад

На рынке зафиксирован рост максимальной средней ставки по банковским вкладам в десяти крупнейших российских кредитных организациях, которые привлекают на свои счета наибольший объём средств граждан в рублях - с 5,75% 6,1%. Об этом свидетельствуют данные Центробанка.

Ставки по вкладам выросли до рекордного с 2019 года уровня
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно данным ЦБ, данный показатель является рекордным с первой декады декабря 2019 года. Так, результат стал максимальным за последние несколько лет. В первой декаде октября прошлого года наблюдался рекордно низкий показатель средней ставки - 4,33%. В Банке России подчеркнули, что рассчитываемая средняя максимальная процентная ставка по вкладам - ориентир для российского рынка депозитов.

Дмитрий Пятыгин, начальник инвестиционного отдела Национального НПФ, назвал август удачным временем для формирования защитной составляющей сбережений. Речь идет о валюте (долларе), валютных депозитах, валютных еврооблигациях крупных российских и зарубежных компаний. Рубль, по мнению эксперта, - самая привлекательная и высокодоходная сегодня валюта для россиян.

Рисковые инструменты могут принести инвестору больший доход, однако к такому способу «заработка» не следует прибегать тем, кто начинает свой путь в инвестировании. Речь, в частности, идет об инвестициях на фондовом рынке.

Экономика,Центральный банк России,
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