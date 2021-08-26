Ставки по вкладам выросли до рекордного с 2019 года уровня

На рынке зафиксирован рост максимальной средней ставки по банковским вкладам в десяти крупнейших российских кредитных организациях, которые привлекают на свои счета наибольший объём средств граждан в рублях - с 5,75% 6,1%. Об этом свидетельствуют данные Центробанка.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Согласно данным ЦБ, данный показатель является рекордным с первой декады декабря 2019 года. Так, результат стал максимальным за последние несколько лет. В первой декаде октября прошлого года наблюдался рекордно низкий показатель средней ставки - 4,33%. В Банке России подчеркнули, что рассчитываемая средняя максимальная процентная ставка по вкладам - ориентир для российского рынка депозитов.

Дмитрий Пятыгин, начальник инвестиционного отдела Национального НПФ, назвал август удачным временем для формирования защитной составляющей сбережений. Речь идет о валюте (долларе), валютных депозитах, валютных еврооблигациях крупных российских и зарубежных компаний. Рубль, по мнению эксперта, - самая привлекательная и высокодоходная сегодня валюта для россиян.