«Если бы он последовал совету Порошенко, не выдвигал бы никаких требований, а просто в очередной раз продемонстрировал Байдену неизменность прозападного курса Украины и пожаловался на "российскую агрессию", тогда бы в ответ Байден заверил его в поддержке США, пообещал бы надавить на Россию, ввести новые санкции и так далее... И все бы мирно разъехались, Зеленский приехал бы на Украину и сказал: "Все хорошо, я наладил личный контакт, Байден обещал помочь"... А если он счет выкатит - я не знаю, как Байден на это отреагирует. Будь это Трамп, он бы ударил кулаком по столу, скомкал бы эту бумажку как герой известного фильма Гайдая, бросил бы ее в лицо Зеленскому и сказал: "Как челобитную царю подаешь?". Но, может быть, Зеленский рассчитывает на то, что Байден не поймет, о чем ему говорят. А он потом приедет на Украину и скажет: "А я предложил американским инвесторам такой классный проект, Байден сказал, что подумает..."», - отметил политолог.