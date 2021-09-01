Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся с визитом в США, представил в Вашингтоне план по трансформации страны, который оценил в $277 млрд. По просьбе «Рамблера» реализуемость этой инициативы прокомментировал директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.
По словам эксперта, у Киева нет таких денег, а западные инвесторы, зная о масштабах коррупции в стране, не будут готовы выделить столь крупную сумму.
"Бюджет Украины такие планы не потянет. Откуда они возьмут эти $277 млрд? Ключевые слова тут - именно о привлечении иностранного финансирования. В переводе на нормальный русский язык это называется: "Дайте нам денег". Я уверен, что не то что $277 млрд на это Украина не выделит, она сама и $70 млрд на это не выделит. У них нет таких средств", - заявил эксперт.
«Я уже припоминал совет Порошенко Зеленскому о том, что не надо ни о чем просить Байдена. Ему сейчас, мягко скажем, не до этого. У него сейчас на повестке Афганистан. Судя по всему, Зеленский решил пренебречь этим мудрым, на мой взгляд, советом. Он приезжает в Вашингтон и фактически кладет счет на стол Байдену. Это ни в какие ворота не лезет, я не понимаю, на что он рассчитывает», - признался политолог.
Родионов выразил опасение, что «визит Зеленского в США может окончиться еще большим фиаско, чем предполагало большинство экспертов».
«Если бы он последовал совету Порошенко, не выдвигал бы никаких требований, а просто в очередной раз продемонстрировал Байдену неизменность прозападного курса Украины и пожаловался на "российскую агрессию", тогда бы в ответ Байден заверил его в поддержке США, пообещал бы надавить на Россию, ввести новые санкции и так далее... И все бы мирно разъехались, Зеленский приехал бы на Украину и сказал: "Все хорошо, я наладил личный контакт, Байден обещал помочь"... А если он счет выкатит - я не знаю, как Байден на это отреагирует. Будь это Трамп, он бы ударил кулаком по столу, скомкал бы эту бумажку как герой известного фильма Гайдая, бросил бы ее в лицо Зеленскому и сказал: "Как челобитную царю подаешь?". Но, может быть, Зеленский рассчитывает на то, что Байден не поймет, о чем ему говорят. А он потом приедет на Украину и скажет: "А я предложил американским инвесторам такой классный проект, Байден сказал, что подумает..."», - отметил политолог.
Родионов напомнил, что в недавнем прошлом пресс-служба украинского президента по итогам телефонных переговоров уже «вкладывала в уста Байдена слова, которых он не говорил».
«Именно на это Зеленский и рассчитывает, что он потрясет этими бумажками перед лицом президента США и скажет: "Я Байдену предложил, он обещал подумать", - предположил он. - Но даже если до Байдена дойдет смысл того, о чем его просит Зеленский, - он его пошлет. Может, не так импульсивно, как Трамп. Но $277 млрд - это фантастическая сумма, никто Зеленскому таких денег не даст».
Даже если бы такие проекты были реальны, «на Западе все прекрасно понимают, что Украина - это гигантская коррупционная черная дыра, что любые деньги, которые туда направляются, назад гарантированно не вернутся».
«Не могу себе представить, насколько надо быть безумным, чтобы выделить $277 млрд, чтобы украинские чиновники их просто растащили по карманам", - заявил Родионов.
Зеленский в ходе визита в США представил план по трансформации Украины, который включает в себя более 80 проектов стоимостью $277 млрд. В документе отмечается, что развитие Украины в ближайшие годы будет проходить как «форпоста безопасности, цифрового, инфраструктурного и аграрного хаба». По словам президента Украины, финансироваться данные проекты будут за счет государственного бюджета страны, а также международных программ помощи.