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Путин пообещал беспрецедентные налоговые льготы на Курилах

Лера Букина
16 минут назад

На Курильских островах будет создан беспрецедентный набор льгот и стимулов для бизнеса, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума. Речь идет, в том числе, об освобождении от уплаты ключевых налогов на прибыль и имущество, земельного и транспортного налогов на десятилетний срок. Об этом сообщает ТАСС.

«Нам нужно создавать здесь конкурентные условия для работы наших партнеров. А это значит, что действующие здесь параметры налоговой нагрузки, стоимости заемного капитала, скорости и качества государственных услуг для бизнеса должны быть глобально конкурентоспособными, как я только что сказал. Лучшими, не лучше, а лучшими во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе», – цитирует агентство Путина.

Это задача является очень сложной, однако стремиться к этому необходимо, отметил президент России.

На Курилах создадут офшорную зону

По его словам, на налоговые, таможенные и административные льготы на Курилах смогут рассчитывать не только отечественные, но и иностранные инвесторы, включая японских.

Как стало известно, Минвостокразвития подготовило меры, при реализации которых Курильские острова станут российским офшором. В настоящее время льготные условия налогообложения распространены на острова Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде.

Экономика,Видео,Владимир Путин,
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