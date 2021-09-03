На Курильских островах будет создан беспрецедентный набор льгот и стимулов для бизнеса, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума. Речь идет, в том числе, об освобождении от уплаты ключевых налогов на прибыль и имущество, земельного и транспортного налогов на десятилетний срок. Об этом сообщает ТАСС.
«Нам нужно создавать здесь конкурентные условия для работы наших партнеров. А это значит, что действующие здесь параметры налоговой нагрузки, стоимости заемного капитала, скорости и качества государственных услуг для бизнеса должны быть глобально конкурентоспособными, как я только что сказал. Лучшими, не лучше, а лучшими во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе», – цитирует агентство Путина.
Это задача является очень сложной, однако стремиться к этому необходимо, отметил президент России.
По его словам, на налоговые, таможенные и административные льготы на Курилах смогут рассчитывать не только отечественные, но и иностранные инвесторы, включая японских.
Как стало известно, Минвостокразвития подготовило меры, при реализации которых Курильские острова станут российским офшором. В настоящее время льготные условия налогообложения распространены на острова Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде.