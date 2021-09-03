Чубайс примерил «безумные» идеи на Россию

Отраслями будущего для России в условиях структурных изменений глобальной экономики из-за изменения климата могут стать закачивание и хранение углекислого газа в глубинных пластах земной коры, регенеративное земледелие, производство водорода и масштабирование возобновляемой энергетики. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс в ходе Восточного экономического форума, передает РИА Новости.

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По его словам, из-за антропогенных выбросов парниковых газов ускорились темпы изменения климата. Изъятие парниковых газов из атмосферы – одна из ключевых задач человечества, подчеркнул Чубайс. Сегодня, как отметил он, существуют технологии, которые смогут решить данный вопрос.

«В этом смысле у России возможности такие, которых ни у кого нет... Идеи, которые кажутся совсем безумными: а давайте вот мы какую-то часть наших трубопроводов развернем в обратную сторону из Европы и будем получать СО2, а потом будем его закачивать», – предположил Чубайс.

Почва, как и леса, может выступать поглотителем парниковых газов, отметил спецпредставитель президента. Нужно накапливать в почвенном слое фитомассу, которая поглощает СО2, подчеркнул Чубайс.

«У нас в стране возможности для этого колоссальные», – отметил он.

Чубайс также обратил внимание на развитие водородной отрасли и пересмотр в ближайшие полтора-три года стратегии развития возобновляемой энергетики в России.