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Чубайс примерил «безумные» идеи на Россию

Лера Букина
53 минуты назад

Отраслями будущего для России в условиях структурных изменений глобальной экономики из-за изменения климата могут стать закачивание и хранение углекислого газа в глубинных пластах земной коры, регенеративное земледелие, производство водорода и масштабирование возобновляемой энергетики. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс в ходе Восточного экономического форума, передает РИА Новости.

Чубайс примерил «безумные» идеи на Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, из-за антропогенных выбросов парниковых газов ускорились темпы изменения климата. Изъятие парниковых газов из атмосферы – одна из ключевых задач человечества, подчеркнул Чубайс. Сегодня, как отметил он, существуют технологии, которые смогут решить данный вопрос.

«В этом смысле у России возможности такие, которых ни у кого нет... Идеи, которые кажутся совсем безумными: а давайте вот мы какую-то часть наших трубопроводов развернем в обратную сторону из Европы и будем получать СО2, а потом будем его закачивать», – предположил Чубайс.

Почва, как и леса, может выступать поглотителем парниковых газов, отметил спецпредставитель президента. Нужно накапливать в почвенном слое фитомассу, которая поглощает СО2, подчеркнул Чубайс.

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«У нас в стране возможности для этого колоссальные», – отметил он.

Чубайс также обратил внимание на развитие водородной отрасли и пересмотр в ближайшие полтора-три года стратегии развития возобновляемой энергетики в России.

Россия к 2050 году планирует зарабатывать от поставок экологически чистых видов водорода от $23,6 млрд до $100,2 млрд в год, экспортируя на мировой рынок от 7,9 млн до 33,4 млн т. Это следует из проекта Концепции развития водородной энергетики до 2024 года.

Экономика,Анатолий Чубайс,РИА Новости,
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