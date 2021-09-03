"Пачка новых санкций": эксперт о перспективе признания "Талибана" Россией

Россия признает "Талибан" (организация запрещена в РФ) только, когда в отношении этой темы будет сформирован международный консенсус. Об этом "Рамблеру" рассказал доцент Института общественных наук РАНХиГС при Президенте России Сергей Демиденко.
"В данный момент все заявления МИД это просто прощупывание почвы. Да, мы не заинтересованы в обострении конфликта, но и первыми признавать талибов не станем. Для этого нужен какой-то консенсус", - заявил он.
Демиденко отметил, что в текущих реалиях для России признание талибов означало бы новый поток санкций, который значительно бы перевешивал все возможные плюсы этого решения.
"Сейчас это означало бы просто пачку санкций, причем довольно серьезных, на которые в нашем руководстве просто никто не готов. Экономических интересов у нас там нет, а политические пока наше государство пытается решать по-другому", - отметил он.
Среди стран, которые могли бы оказать влияние на решении РФ признать новую власть в Афганистане, эксперт назвал США, ЕС и Китай.
"Исключительно полагаться на Китай я бы не стал. Да, у них есть интересы в регионе, но надо заметить, что у руководство Китая обычно довольно обтекаемая позиция по сложным политическим вопросам. Тот же Крым они не признали, например", - добавил он.
Также Демиденко напомнил, что "Талибан" все еще считается в РФ запрещенной террористической группировкой, и даже о снятии этого статуса говорить пока рано.
Ранее Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что в разговоре о признании "Талибана" надо исходить из реалий, стоящих за заявлениями руководства группировки.