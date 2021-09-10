«Перестройка на более дорогие деньги»: эксперт о повышении ставки ЦБ

«Ставка - это некий базовый ориентир для всего уровня ставок в экономике: кредиты, депозиты, доходность облигаций, стоимость фондирования для банков и так далее. Цель работы механизма жесткой денежно-кредитной, в том числе, и в сдерживании экономической активности. Грубо говоря, работа направлена на сдерживание кредитования, на то, чтобы стимулировать людей больше сберегать и меньше тратить (через ставки по депозитам). Это не дает экономике "перегреваться" и тем самым снижает инфляционные риски. Это вопрос тонкой настройки ситуации в экономике, попытка привести ее в более сбалансированное состояние. Это нормальная техника, связанная с тем, что когда экономика, например, довольно быстро выходит из кризиса, что у нас и происходит, быстро растет потребление, быстро растет кредитование - экономические агенты часто переоценивают те долгосрочные возможности, которые дает вся эта ситуация. Чтобы этого не происходило, чтобы впоследствии не создавалось плохих активов, кредитов, которые не будут выпущены, что создаст проблемы в будущем, обычно центральные банки стараются этот процесс сдержать. Как только возникают первые проявления, связанные с ростом инфляции, - это купируется через повышение ставок. Надо понимать, что такие меры, ужесточение политики - это давление на экономическую активность, других способов нет», - отметил эксперт.