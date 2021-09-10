«Перестройка на более дорогие деньги»: эксперт о повышении ставки ЦБ

Повышение российским Центробанком ключевой ставки - это стандартная антиинфляционная мера. Она не дает экономике «перегреваться» и тем самым снижает инфляционные риски. Об этом в комментарии «Рамблеру» рассказал экономист, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономике «Альфа-капитала» Владимир Брагин.
«Ставка - это некий базовый ориентир для всего уровня ставок в экономике: кредиты, депозиты, доходность облигаций, стоимость фондирования для банков и так далее. Цель работы механизма жесткой денежно-кредитной, в том числе, и в сдерживании экономической активности. Грубо говоря, работа направлена на сдерживание кредитования, на то, чтобы стимулировать людей больше сберегать и меньше тратить (через ставки по депозитам). Это не дает экономике "перегреваться" и тем самым снижает инфляционные риски. Это вопрос тонкой настройки ситуации в экономике, попытка привести ее в более сбалансированное состояние. Это нормальная техника, связанная с тем, что когда экономика, например, довольно быстро выходит из кризиса, что у нас и происходит, быстро растет потребление, быстро растет кредитование - экономические агенты часто переоценивают те долгосрочные возможности, которые дает вся эта ситуация. Чтобы этого не происходило, чтобы впоследствии не создавалось плохих активов, кредитов, которые не будут выпущены, что создаст проблемы в будущем, обычно центральные банки стараются этот процесс сдержать. Как только возникают первые проявления, связанные с ростом инфляции, - это купируется через повышение ставок. Надо понимать, что такие меры, ужесточение политики - это давление на экономическую активность, других способов нет», - отметил эксперт.
Повышение ставки Брагин назвал ожидаемым решением со стороны Центробанка. При этом, по его словам, в следующем году можно ждать «движения ставки в обратную сторону».
«Ускорение инфляции, которое у нас наблюдается, говорит о том, что ужесточать политику надо. И в пресс-релизе, и в комментариях глава ЦБ тоже сказала о повышении ставки. И, скорее всего, на этом все не закончится. При такой инфляции ставка, естественно, должна быть выше. Но никой неожиданности в этом нет. Стоит понимать, что ЦБ действует в рамках своего мандата - надо, в первую очередь, сдерживать инфляцию. И понятно, что в этих условиях большого пространства для маневра нет. Если смотреть на рынок, то пока ожидания таковы, что это повышение ставки и всплеск инфляции не будет продолжительным в обозримой перспективе. Скорее всего, ситуация начнет меняться по мере стабилизации, может, даже замедления инфляции в следующем году», - отметил он.
Брагин также рассказал о последствиях для экономики в результате повышения ставки.
«Понятно, что это будет рост ставок по кредитам, по доходности облигаций. Возможно, ставки по депозитам будут расти. Это такая перестройка на немного более дорогие деньги, стандартная антиинфляционная мера», - добавил эксперт.
Ранее совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку до 6,75% годовых. С апреля 2020 года регулятор последовательно уменьшал показатель ключевой ставки с 6% до 4,25%, однако с марта 2021 года ЦБ начал ужесточение кредитно-денежной политики.