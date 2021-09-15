"Зима близко": эксперт спрогнозировал динамику цен на газ в Европе

Рост цен на газовом рынке в Европе продолжится из-за начала похолодания и увеличения спроса на сырье. В ближайшее время стоимость топлива преодолеет отметку в $1000 за 1000 куб. м, а к началу отопительного сезона может вырасти до $1200. Таким прогнозом с "Рамблером" поделился директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

"Зима близко, это аксиома. Я думаю, что цену в 1000 долларов мы преодолеем уже в ближайшие дни. Максимальной стоимостью 1000 куб. м мне видится сейчас 1200 долларов"

Пикин отметил, что предельная цена газа на рынке сейчас зависит от того, по какой стоимости его будет выгоднее ввозить в Европу, а не в Азию.

"Цена определяется арбитражем между двумя рынками - азиатским и европейским. Спрос в Европе выше, так как там отопительный сезон скоро начнется, соответственно там выше и цена. Однако в какой-то момент все поставщики из-за цены переключатся на Европу, и возросшая конкуренция заставит стоимость топлива падать"

На стоимость газа, по словам Пикина, может повлиять и запуск "Северного потока-2", который увеличит объем поставок на европейский рынок и, соответственно, немного собьет цену.

"Трубопроводы - это константа, через них можно прокачивать строго определенный объем. У нас ожидалось перепроизводство перепроизводство сжиженного газа, который должен был поставляться из США, но этого не произошло. Так что объем поставляемого в Европу газа почти полностью зависит от мощности трубы"

Цена на газ на торгах в Европе 15 сентября составила $950 за 1000 куб. м, за день продемонстрировав рост более чем в 20%.