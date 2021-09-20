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В «Росгеологии» поспорили с Миллером о запасах газа в России

Лера Букина
37 минут назад

Запасов газа в России хватит на 70 лет добычи, запасов нефти - на 30 лет добычи, если брать в расчет текущие темпы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на презентацию «Росгеологии».

«За последние 25 лет новых запасов в России открыто в 10 раз меньше, чем за предыдущие 25 лет, многие еще советские месторождения истощаются», – сказано на слайде о перспективах отрасли.

Согласно прогнозам холдинга, запасы алмазов и цинка будут исчерпаны через 20 лет, золота и свинца – через 10 лет, а хрома – менее чем через пять лет.

Миллер заявил, что России хватит газа на 100 лет

Поддержание добычи на нынешнем уровне является стратегической задачей России. Это связано с тем, что весь добывающий сектор формирует более 70% экспортных доходов России. Также сообщается, что инвесторы заинтересованы в показателе обеспеченности запасами, в этой связи добывающие компании занимаются инвестициями в разведку.

«Как правило, доллар инвестиций, вложенных в разведку, приносит компаниям больше прибыли, чем доллар, вложенный в добычу», – сообщают в компании.

Как заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, запасы газа в России являются самыми крупными в мире, их хватит более чем на 100 лет. Такое заявление глава российской газовой компании сделал на 24-м годовом общем собрании Международного делового конгресса.
Экономика,Видео,Алексей Миллер,Газпром,
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