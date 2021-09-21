Эксперт оценил планы по перестройке сферы ЖКХ в России

«Тут печальная вещь. Дело в том, что у нас есть для всех регионов предельный индекс роста платы за жилищно-коммунальные услуги. В среднем четыре-шесть процентов. Это та цифра, на которую может увеличиться платеж жителей. С одной стороны, этот вопрос понятен: социальная политика региона пытается защитить от того, чтобы слишком сильно выросла плата за жилищно-коммунальные услуги, а, с другой стороны, это становится преградой для того, чтобы проводить ремонт и замену коммунальных сетей. Получается, что у нас искусственно создается предел для роста тарифов. А если искусственно поставили предел - то получается, что если понадобится больше денег (например, тариф бы вырос не на 5, а на 6 процентов) на поддержку в нормальном состоянии инженерных сетей, то их взять неоткуда. Теоретически эти средства должны браться из регионального бюджета. Получается, что нужно доплачивать. Но регионы дотационные, там есть проблемы. И сразу возникает вопрос: откуда тогда брать деньги на финансирование? Но все думают: лишь бы не увеличили платеж сейчас. А то, что сети могут начать рушиться через 5-10 лет - это отложенная проблема. И это очень существенный вопрос. Мы искусственно перекрываем возможность роста тарифов сейчас, создавая проблему: непонятно, что надо будет с сетями через некоторое время, когда у них реально процент износа будет не 60-70 процентов, а 80-90. Эту проблему решать нужно, а как ее решать на местном уровне - вообще не понятно. Подходы нужно пересматривать. Возможно, там, где очень сильно "зажимали" тарифы, а потребность (в ремонте и модернизации сетей - прим. ред.) есть, там, наверное, тарифы могут вырасти и больше, чем в привычные года. Но это индивидуальная ситуация для разных регионов, здесь нет единого алгоритма.



Рост тарифов всегда был, есть и будет. У нас такой подход. Тем более сейчас многие организации устанавливают долгосрочные тарифы. Узнать, насколько вырастет тариф, можно, открыв постановления местных органов, занимающихся этим вопросом. Там на ближайшие 5 лет уже спрогнозированы все тарифы», - отметил Степура.