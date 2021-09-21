Эксперт оценил планы по перестройке сферы ЖКХ в России

Создатель и руководитель проекта «Дом-и-двор. РФ», эксперт ЖКХ Павел Степура прокомментировал «Рамблеру» анонсированную вице-премьером Маратом Хуснуллиным перестройку сферы ЖКХ в России.
«На моей памяти это будет уже четвертая стратегия реформирования сферы ЖКХ, если не пятая. То есть у нас система ЖКХ реформируется перманентно. Но я не видел ни одного документа о реализации предыдущих стратегий по ЖКХ - что было правильно, что нет, учитывались ли ошибки. У нас, с одной стороны, реформирование все время идет идет, а, с другой стороны, мы сейчас придумываем еще одну стратегию», - заявил специалист.
Эксперт также рассказал о задачах, которые следует решить при реализации концепции.
«Вопрос (Хуснуллиным - прим. ред.) поставлен правильно: у нас высокий износ инженерных сетей, в среднем даже не 60, а под 70 процентов реально. Если только в Москве, где система коммунального хозяйства хорошо финансируется, по официальным данным правительства города, износ сетей водоснабжения вырос с 2016 по 2018 год с 48 до более чем 50 процентов, то во всей остальной России, там, где дотационные регионы, даже сложно себе представить, какая проблема с износом сетей. Поэтому ответ на вопрос о том, что делать с сетями, должен быть в стратегии.
Хуснуллин сказал про один триллион рублей (необходимых для модернизации инфраструктуры - прим. ред.), а в прошлом году Минстрой, когда сделал запрос по регионам, давал данные о том, что общая сумма требуемого финансирования - порядка 4 триллионов рублей. На самом деле потребность только по инженерной инфраструктуре колоссальная. С учетом того, что с федерального уровня выделяются только десятки миллиардов - этого не достаточно ни при каком раскладе. Подавляющее число регионов получают дотации из федерального центра, соответственно, делать какие-то свои программы по модернизации коммунального хозяйства для них практически невозможно. Конечно, есть инфраструктурные кредиты, но кредит - это же не субсидия, его нужно возвращать. Нужно понимать, откуда брать деньги», - отметил он.
Степура вместе с тем рассказал о ситуации с тарифами на услуги ЖКХ в России и оценил возможное влияние на нее перестройки сферы жилищно-коммунального хозяйства.
«Тут печальная вещь. Дело в том, что у нас есть для всех регионов предельный индекс роста платы за жилищно-коммунальные услуги. В среднем четыре-шесть процентов. Это та цифра, на которую может увеличиться платеж жителей. С одной стороны, этот вопрос понятен: социальная политика региона пытается защитить от того, чтобы слишком сильно выросла плата за жилищно-коммунальные услуги, а, с другой стороны, это становится преградой для того, чтобы проводить ремонт и замену коммунальных сетей. Получается, что у нас искусственно создается предел для роста тарифов. А если искусственно поставили предел - то получается, что если понадобится больше денег (например, тариф бы вырос не на 5, а на 6 процентов) на поддержку в нормальном состоянии инженерных сетей, то их взять неоткуда. Теоретически эти средства должны браться из регионального бюджета. Получается, что нужно доплачивать. Но регионы дотационные, там есть проблемы. И сразу возникает вопрос: откуда тогда брать деньги на финансирование? Но все думают: лишь бы не увеличили платеж сейчас. А то, что сети могут начать рушиться через 5-10 лет - это отложенная проблема. И это очень существенный вопрос. Мы искусственно перекрываем возможность роста тарифов сейчас, создавая проблему: непонятно, что надо будет с сетями через некоторое время, когда у них реально процент износа будет не 60-70 процентов, а 80-90. Эту проблему решать нужно, а как ее решать на местном уровне - вообще не понятно. Подходы нужно пересматривать. Возможно, там, где очень сильно "зажимали" тарифы, а потребность (в ремонте и модернизации сетей - прим. ред.) есть, там, наверное, тарифы могут вырасти и больше, чем в привычные года. Но это индивидуальная ситуация для разных регионов, здесь нет единого алгоритма.
Рост тарифов всегда был, есть и будет. У нас такой подход. Тем более сейчас многие организации устанавливают долгосрочные тарифы. Узнать, насколько вырастет тариф, можно, открыв постановления местных органов, занимающихся этим вопросом. Там на ближайшие 5 лет уже спрогнозированы все тарифы», - отметил Степура.
Эксперт также назвал очень важным при перестройке сферы ЖКХ сделать упор на то, чтобы «было меньше энергопотребления в новых и в капитально отремонтированных домах». По его словам, это необходимо, в том числе, для минимизации роста тарифов ЖКХ.
Ранее Хуснуллин сообщил, что в России готовится концепция перестройки сферы ЖКХ. По его словам, документ будет подготовлен до конца 2021 года, а утвердят его в первом квартале следующего года.