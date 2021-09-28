"Политические игры": экономист о перспективах дефолта в США

Дефолт в США в текущих условиях невозможен, а заявления о нем являются лишь частью внутриполитической игры. Таким мнением с "Рамблером" поделился главный аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов.

"Две партии, преподносимые избирателям, как две конкурирующие стороны, на деле являются единой политическо-финансовой силой, которая разыгрывает для избирателей регулярный спектакль: «Дефолт приближается, и мы чудесным образом спасаемся от него»

По его мнению, от дефолта США защищает тот факт, то доллар является основной мировой резервной валютой, и какое-либо крупное потрясение внутри страны приведет к катастрофе в рамках всего мира.

"Доллар США —мировая резервная валюта, эмиссия которой ограничена только внешнеполитической и внешнеэкономической активностью США, а также размерами экономик ее стран-партнеров. Большая часть этой эмиссии — безналичная, потому слабо поддается контролю, а наличная поддается контролю еще меньше"

России, по мнению Антонова, опасаться сейчас нечего. По его словам, все текущие экономические проблемы Америки будут решены простым увеличением потолка госдолга.

"Экономических последствий для России не будет, так как не будет самого дефолта, в США будет увеличен потолок госдолга и страна продолжит жить, ничего не меняя в геополитической стратегии развития"

Тем не менее, экономист отмечает, что на фондовом рынке США назрела коррекция, и политические баталии вокруг «дефолта» могут быть хорошим поводом для продаж в акциях.

"Программа количественного смягчения, в течение многих лет поднимавшая цены на все активы, теперь сворачивается. S&P500 упадет в район 4200, а индекс Мосбиржи вместе с ним, на отметку 3850 пунктов.

Антонов добавил, что глубокий кризис в США не был бы выгоден России, так как мог бы создать для нашей страны дополнительные риски.

"Любое внутреннее обострение в США вызовет дальнейшую эскалацию в отношениях с Россией, к сожалению. Торг между демократами и республиканцами, напряжение, которое возникает при этом, может затронуть внешнеполитическое ведомство, и нашим дипломатам станет еще сложнее договариваться"